Zindaşti soruşturmasında yeni gelişme: Cinayet için kiralanan 2 tetikçi yakalandı

İranlı uyuşturucu baronu firari Naci Şerif Zindaşti’nin, baldızının oğlu için 2 kiralık tetikçi tutarak cinayet planı yaptığı ortaya çıktı. Saldırı hazırlığındaki tetikçiler düzenlenen operasyonla yakalanırken, işi organize eden kişinin ise İlhan Ünğan cinayetinde de adı geçen ve Hollanda’da firari durumda yaşayan Tolga H.C. olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, iki yıl önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve o tarihten bu yana firari olarak aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti’yle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Akraba arasındaki husumet farklı boyuta taşındı

Hakkında ‘adam öldürmek’, ‘cinayete azmettirmek‘ ve ‘FETÖ üyeliği’ gibi çok yönlü suçlamalar bulunan uyuşturucu baronu Zindaşti ile yakınları arasındaki husumet farklı bir boyuta taşındı.

Zindaşti, baldızının oğlunun öldürülmesi için Tolga H.C.’yi görevlendirdi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Polisini “Mafya hesaplaşması”na götüren olay, suç örgütü lideri Zindaşti’nin, husumette olduğu baldızının oğlu K.G. için 2 yeni tetikçi tutarak ‘ölüm planı’ yapmasıyla başladı. İddiaya göre uyuşturucu baronunun baldızının oğlu K.G.’yi hedefe koyan Zindaşti’nin, eylem için İlhan Ünğan cinayetinde “köstebek” olarak aranan Tolga H.C.’yi görevlendirdi. Hollanda’da yaşayan C.’nin de çok yönlü plan yaptığı kaydedildi.