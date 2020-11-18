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Zindaşti soruşturmasında yeni gelişme: Cinayet için kiralanan 2 tetikçi yakalandı

18.11.2020 13:34 | Son Güncelleme:
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İranlı uyuşturucu baronu firari Naci Şerif Zindaşti’nin, baldızının oğlu için 2 kiralık tetikçi tutarak cinayet planı yaptığı ortaya çıktı.

İranlı uyuşturucu baronu firari Naci Şerif Zindaşti’nin, baldızının oğlu için 2 kiralık tetikçi tutarak cinayet planı yaptığı ortaya çıktı. Saldırı hazırlığındaki tetikçiler düzenlenen operasyonla yakalanırken, işi organize eden kişinin ise İlhan Ünğan cinayetinde de adı geçen ve Hollanda’da firari durumda yaşayan Tolga H.C. olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, iki yıl önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve o tarihten bu yana firari olarak aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti’yle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Akraba arasındaki husumet farklı boyuta taşındı
Hakkında ‘adam öldürmek’, ‘cinayete azmettirmek‘ ve ‘FETÖ üyeliği’ gibi çok yönlü suçlamalar bulunan uyuşturucu baronu Zindaşti ile yakınları arasındaki husumet farklı bir boyuta taşındı.

Zindaşti, baldızının oğlunun öldürülmesi için Tolga H.C.’yi görevlendirdi
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Polisini “Mafya hesaplaşması”na götüren olay, suç örgütü lideri Zindaşti’nin, husumette olduğu baldızının oğlu K.G. için 2 yeni tetikçi tutarak ‘ölüm planı’ yapmasıyla başladı. İddiaya göre uyuşturucu baronunun baldızının oğlu K.G.’yi hedefe koyan Zindaşti’nin, eylem için İlhan Ünğan cinayetinde “köstebek” olarak aranan Tolga H.C.’yi görevlendirdi. Hollanda’da yaşayan C.’nin de çok yönlü plan yaptığı kaydedildi.

Cinayeti izlemek için araca yayın sistemi kurulmuş
Planın başında ünlü uyuşturucu baronu Zindaşti yer alırken, çete liderinin görevlendirdiği isim ise Hollanda’da kaçak yaşayan firari Tolga H.C. yer aldı. Firari durumdaki C. tarafından kiralandığı öne sürülen B.D. ve M.A. adlı iki tetikçinin bu ‘cinayet’ karşılığında 600 bin liraya anlaştıkları öğrenildi. İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’nin baldızının oğlu K.G.’nin güncellenmiş fotoğrafları tetikçilere verildi. Saldırıyı Tolga H.C.’nin cinayeti canlı izlemek için IP numarası gizli telefondan kendi ve tetikçilerin aracına ‘yayın düzeneği’ kurdurduğu belirlendi.

Tetikçiler suçüstü yakalandı
Tetikçilerin, takibi mümkün olmayan teknik araçlarla hareket ettiği, kurbanı daha önceden tanımayan şüphelilerin, öldürecekleri kişinin simasını fotoğraflarla ezberlediği ortaya çıktı. Zanlıların, K.G.’ye yapacakları saldırıyı telefon üzerinden canlı yayınla Hollanda’daki suç örgütü üyelerine izletmeyi planladıkları, bunun için Kadir G.’nin evinin bulunduğu sokağa park ettikleri kiralık araç içerisine canlı yayın düzeneği yerleştirdikleri öne sürüldü. Saldırı planı için fırsat kollayan B.D. ve M.A.’yı yakalamak için harekete geçen polis, geçen hafta Avcılar ve Gaziosmanpaşa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin, polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

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