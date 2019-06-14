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Zintan Askeri Konseyi Başkanı, Trablus'taki çatışmada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 04:18 | Son Güncelleme

Zintan Askeri Konseyi Başkanı, Trablus'taki çatışmada öldü

LİBYA (AA) - Libya'da Zintan Askeri Konseyi Başkanı Abdusselam Buste, başkent Trablus'ta emekli General Halife Hafter güçleriyle girilen çatışmalarda hayatını kaybetti.

Libya El-Ahrar kanalının haberine göre Buste, başkentin güneyindeki Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde Hafter güçleriyle girilen çatışmalarda öldü.

Buste, Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı ve Tümgeneral Üsame el-Cuveyli'nin komutasındaki Batı Askeri Bölgesi'nin en önemli simalarından sayılıyordu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya

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