Zıpkınla 23 kiloluk liça avladı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de trofe avlarıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), zıpkın ile yaptığı dalışta, 23 kilo ağırlığında liça balığı avladı. Turan, av anını da sualtı kamerasıyla görüntüledi.

Çanakkale’nin zıpkınla avcılıktaki serbest dalış rekortmeni Müjdat Turan, merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde örümcek tekniğiyle yaptığı dalışta, yine büyük bir balık avlamayı başardı. Sabah erken saatte dalış alanına gittiğini belirten Turan, "Hava biraz rüzgarlıydı. Yüzerek kıyıdan 150-200 metre açığa gittim. Burun başında dalışımı gerçekleştirdim. Örümcek dediğimiz teknik ile orta suda beklerken, liça sürüsü arkamdan önüme geçti. Kameramı açıp aceleyle balığı görüntülemeyi ve vurmayı başardım. Yarım saatte de balığı kıyıya çıkardım. Görüntüleri de sosyal medyadan takipçilerim ile paylaştım. Liça ve akya, denizlerin en hızlı ve sert balıklarıdır. Genellikle derin sularda yaşarlar ve bu balıkları avlalmak çok zordur" dedi.

Trofe avlarıyla ismini duyuran Müjdat Turan, "Bu orta boyda bir balıktı. Ben bundan daha büyük balıklar da avladım. Türkiye rekoru olarak 68 kiloluk akya, 47 kiloluk liça, 12 kiloluk mercan ve 9 kiloluk çipura avlarım var" diye konuştu.

Turan'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı liça avının video görüntüsü ile fotoğrafları da takipçileri tarafından çok sayıda beğeni aldı.

