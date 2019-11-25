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Zıpkınla avladığı 4 kiloluk sinariti sosyal medyada paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 14:38 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı’nda avladığı büyük balıklarla tanına dalgıç Müjdat Turan (46), trofe avı için zıpkın ile yaptığı dalışta 4 kilo ağırlığında sinarit avladı.

Zıpkınla avladığı 4 kiloluk sinariti sosyal medyada paylaştı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı’nda avladığı büyük balıklarla tanına dalgıç Müjdat Turan (46), trofe avı için zıpkın ile yaptığı dalışta 4 kilo ağırlığında sinarit avladı.
Tüpsüz olarak serbest dalış yapan Müjdat Turan, son yıllarda adını zıpkınla vurduğu rekor büyüklükteki balıklarla duyurdu. Son olarak Gökçeada açıklarında az görülen türdeki balıkların avlanması anlamına gelen trofe avı nedeniyle zıpkınla dalış yapan Turan, 25 metre derinlikte 4 kilo ağırlığında sinarit balığı avladı. Turan'ın, sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştığı av anına ait video görüntüsü binlerce kişi tarafından izlendi.

FOTOĞRAFLI

Zıpkınla avladığı 4 kiloluk sinariti sosyal medyada paylaştı

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