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Zıpkınla avlanan 7 kiloluk levrek yüz güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:34 | Son Güncelleme

Sinop’ta zıpkınla avlanan 7 kiloluk levrek yüz güldürdü.Amatör balıkçı Atakan Çiloğlu tarafından, İnceburun sahillerinde avlanan 7 kiloluk levrek, kilosu 70 liradan satışa sunuldu.İlkbaharda sürüler halinde İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e çıkan ve Karadeniz sahillerinde avlandıktan sonra sonbaharda tekrar boğaza geri dönen levrekler kıyı balıkçılarınca ve amatör balıkçılar tarafından zıpkınla avlanıyor.Konu ile ilgili açıklama yapan amatör balıkçı Atakan Çiloğlu, “Sportif olarak yaptığım bir iş denize dalmak.

Zıpkınla avlanan 7 kiloluk levrek yüz güldürdü

Sinop’ta zıpkınla avlanan 7 kiloluk levrek yüz güldürdü.
Amatör balıkçı Atakan Çiloğlu tarafından, İnceburun sahillerinde avlanan 7 kiloluk levrek, kilosu 70 liradan satışa sunuldu.
İlkbaharda sürüler halinde İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e çıkan ve Karadeniz sahillerinde avlandıktan sonra sonbaharda tekrar boğaza geri dönen levrekler kıyı balıkçılarınca ve amatör balıkçılar tarafından zıpkınla avlanıyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan amatör balıkçı Atakan Çiloğlu, “Sportif olarak yaptığım bir iş denize dalmak. Her zaman yaptığım bir iş değil. Havalar ısındı. Daldık denize. Kısmetimizde bu 7 kilogramlık levrek varmış. Bu levrekten kazandığımız parayı da yol için kullanıyoruz” dedi.
Eti lezzetli olan levrek fiyatının yüksekliği sebebiyle lüks lokanta ve restoranlar tarafından satın alınıyor.

Zıpkınla avlanan 7 kiloluk levrek yüz güldürdü

Zıpkınla avlanan 7 kiloluk levrek yüz güldürdü

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