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Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

Şampiyonanın Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen ilk eleme müsabakalarında Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'dan 10 takım mücadele etti - Müsabakalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü en başarılı kulüp olurken, aynı kulüpten Sabri Kılıç bireysel sıralamada birinciliğe ulaştı

MUĞLA (AA) - Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nın ilk eleme müsabakaları, Muğla'da gerçekleştirildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Bodrum ilçesinde düzenlenen, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'dan 10 takımın 40 sporcu ile katıldığı ilk eleme müsabakaları, İçmeler Mevkisi açıklarında yapıldı.

Yakalanan balıkların puanlanmasının ardından kulüp ve bireysel sıralama belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 9 bin 520 puanla kürsünün ilk basamağına çıkarken, Aliağa Sualtı Sporları ve Yelken Kulübü 4 bin 720 puanla ikinci, 6 Eylül Söke Spor Kulübü ise 4 bin 340 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Bireyselde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden Sabri Kılıç ilk elemelerin birincisi olurken, 6 Eylül Söke Spor Kulübünden Ali İbrahimiye ikinciliğe, Söke Gençlik ve Spor Kulübünden Salih Kılıç ise üçüncülüğe ulaştı.

TSSF Başkanı Şahin Özen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarışmada heyecan ve zorluk derecesi yüksek mücadeleler olduğunu söyledi.

Özen, organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

İlk eleme müsabakası sonuçlarına göre kaç takımın final yarışlarına gideceği, 10-12 Mayıs'ta Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu kulüplerinin katılacağı ikinci eleme müsabakaları sonuçlarına göre belli olacak.

Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nın final müsabakaları, 14-16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

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