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Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

Finallere gidecek takımları belirleyecek eleme müsabakaları Bursa'da gerçekleştirildi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen ve 2019 Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'na gidecek takımları belirleyecek eleme müsabakaları Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, müsabakalara Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden 17 spor kulübü katıldı.

Mudanya açıklarında yapılan etkinlikte, 4 sporcudan oluşan takımlar, 5 saat boyunca tüpsüz dalış yaparak en yüksek puanı getirecek balıkları bulmak ve avlamak için rekabet etti.

Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği mücadele sonrası yakalanan balıklar tartı işleminden geçirilerek puanlandı.

Çalıkuşu Spor Kulübü birinciliği elde ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikinci, Bursa Sualtı Sporları Kulübü ise üçüncü oldu.

Bireysel sıralamada Çalıkuşu Spor Kulübünden Ferit Çalıkuşu, müsabakaların en başarılı sporcusu seçildi. Bursa Sualtı Sporları Kulübünden Berkant Mutlu ikinciliği, Balıkesir Belediyespor Kulübünden Ozan Önen ise üçüncülüğü aldı.

Ödül törenine katılan TSSF Başkanı Şahin Özen, Türkiye Şampiyonası finalleri öncesi son eleme yarışlarında dereceye giren takımları kutladı.

Finallere sayılı günler kaldığını belirten Özen, "İki eleme müsabakası düzenledik. Yapacağımız değerlendirme sonrasında finallere gidecek başarılı spor kulüplerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TSSF Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı törende dereceye girenlere ödülleri verildi.

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Bursa Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası

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