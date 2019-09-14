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Zıpkınla öldürülen vatoz balığı kıyıya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 09:03 | Son Güncelleme

Yalova’nın Armutlu sahilinde zıpkınla öldürülmüş vatoz balığı kıyıya vurdu.

Yalova’nın Armutlu sahilinde zıpkınla öldürülmüş vatoz balığı kıyıya vurdu. Üzerinde zıpkın izlerine rastlanan vatoz balığını, meraklı vatandaşların ilgi odağı oldu.
Yalova’nın Armutlu sahiline avcılar tarafından zıpkın kullanılarak öldürülmüş vatoz balığı bulundu kıyıda vatandaşlar tarafından fark edilen balığın üzerinde zıpkın izlerine rastlandı. Su üzerinde hareketsiz bir şekilde duran vatoz balığını gören vatandaşlar fotoğrafını çekti. Bölgede bulunan vatandaşların da dikkatini çeken Vatoz balığı, denizlerde zehirleri ile öldürücü olarak bilinen balıklar arasında yer alıyor.
Denizlerin sığ ve kumlu yerlerinde kuma gömülü olarak yaşayan vatozların uzaktan görünüşü kalkan balığını andırmaktadır. Vatozların diğer balıklardan en önemli farkları arasında iyice yassı olan gövdeleri, çok uzun ve ince olan kuyrukları ve biçimi kelebek kanadını andıran büyük yüzgeçleri sayılabilir.

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