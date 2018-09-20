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Ziraat Bank Azerbaycan, yılın kurumsal bankası seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Avni Demirci: -"Bizim Azerbaycan'da en büyük olma gibi bir hedefimiz yok. Azerbaycan'a hizmet eden, burada doğru işler yapan, etkin bir banka olmayı hedefliyoruz" - "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticareti yerel paralarla yapma konusunda üzerimize düşüne yaptık. 2017 'den bu yana iki ülke arasında yerel paralarla ticaretin finansmanını yapıyoruz"

BAKÜ (AA) - Ziraat Bank Azerbaycan, Caspian European Club tarafından yılın kurumsal bankası ödülüne layık görüldü.

Bakü'de, 7. Caspian Enerji Forumu'nda düzenlenen törende, Caspian European Club Direktörü Telman Aliyev, yılın kurumsal bankası ödülünü Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Avni Demirci'ye verdi.

Demirci, yaptığı konuşda Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın 18 ülkenin 95 farklı noktasında bin 900'den fazla şubesiyle hizmet verdiğini söyledi.

Ziraat Bank Azerbaycan'ın 2014 yılında lisansını aldığını hatırlatan Demirci, Azerbaycan ekonomisinde zor günlerin yaşandığı bir dönemde kurulduklarına dikkati çekerek, "Kendi ülkemize kendi bankamızı kurduk. Azerbaycan bankacılık sektöründe kendimizi yabancı bir banka olarak görmüyoruz. Azerbaycan'ın yazılı ve yazılı olmayan tüm kurallarına göre hareket eden, Azerbaycan ekonomisine destek olmaya çalışan bir kurumuz." diye konuştu.

En kısa zamanda Ziraat Bank Azerbaycan'ın şube sayısını artıracaklarını vurgulayan Demirci, "Bizim Azerbaycan'da en büyük olma gibi bir hedefimiz yok. Azerbaycan'a hizmet eden, burada doğru işler yapan, etkin bir banka olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın büyük projelere imza attığını hatırlatarak Ziraat Bankası'nın da iki ülkeyi ekonomik alanda birbirine bağlayan köprülerden birisi olduğunu kaydeden Demirci, "Biz Ziraat Bankasını, Azerbaycan'ı Türkiye'ye dünyaya bağlayan ekonomik köprü olarak görüyoruz, bizim hedefimiz budur." dedi.

Avni Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de mutabık kaldığı ticarette yerel para kullanımı konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarını da söyledi.

Demirci, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticareti yerel paralarla gerçekleştirme konusunda üzerimize düşüne yaptık. 2017'den bu yana iki ülke arasındaki ticaretin finansmanını yerel paralarla sağlıyoruz." diye konuştu.

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Caspian European Club Ziraat Bank Azerbaycan Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Avni Demirci

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