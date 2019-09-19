Ziraat Bank Azerbaycan, yılın kurumsal bankası seçildi

Ticari savaşların yoğun yaşandığı bir dönemde artık diplomasinin tek başına yetmediğini, ekonomik güç katıldığında diplomasinin daha güçlü olduğunu ifade eden Demirci, Ziraat Bank olarak Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Uluslararası piyasa ile Azerbaycan arasında hem mali hem de ticari taraftan uygun ilişki kurmaya ve yönlendirmeye özen gösterdiklerini ifade eden Demirci, "Azerbaycan ve Türkiye ticari olarak da bir birine çok bağlandı. Ülkelerin yurt dışına bağlanması için kanallar lazım. Biz de Ziraat Bank olarak bu kanallardan biri olmaya çalışıyoruz. Bu fonksiyonu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Kurulduğumuz yıldan dört yıl geçmesine rağmen etkin ve doğru bankacılık yaparak Azerbaycan'da bir marka haline geldik. Türkiye'nin en güzel ve sevilen markasını Azerbaycan'da doğru temsil etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Forumda, finans ve yatırımlar konulu panelin moderatörlüğünü de üstlenen Demirci, Ziraat Bank Azerbaycan'ın faaliyetleri konusunda sunum yaptı.

