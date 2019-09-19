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Ziraat Bank Azerbaycan, yılın kurumsal bankası seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

Ziraat Bank Azerbaycan, yılın kurumsal bankası seçildi

BAKÜ (AA) - Ziraat Bank Azerbaycan, Caspian European Club tarafından yılın kurumsal bankası ödülüne layık görüldü.

Bakü'de, 9. Caspian Enerji Forumu düzenlendi. Azerbaycan devlet kurumlarının yöneticileri ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı forumda petrol ve doğalgaz endüstrisi, finans, yatırım ve tarım endüstrisi konusunda sunumlar yapıldı.

Forumda ayrıca, alanında başarı sağlayan ve Azerbaycan ekonomisine katkılar sunan şirket ve şahıslara ödül verildi.

Etkinlikte, Ziraat Bank Azerbaycan, yılın kurumsal bankası ödülünü aldı. Ödülü, Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Avni Demirci'ye Caspian European Club Direktörü Telman Aliyev takdim etti.

Demirci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu tür forumların petrol dışı ekonominin yanında diğer sektörlere de yönelen Azerbaycan'da önemli rol üstlendiğini belirtti.

Ticari savaşların yoğun yaşandığı bir dönemde artık diplomasinin tek başına yetmediğini, ekonomik güç katıldığında diplomasinin daha güçlü olduğunu ifade eden Demirci, Ziraat Bank olarak Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Uluslararası piyasa ile Azerbaycan arasında hem mali hem de ticari taraftan uygun ilişki kurmaya ve yönlendirmeye özen gösterdiklerini ifade eden Demirci, "Azerbaycan ve Türkiye ticari olarak da bir birine çok bağlandı. Ülkelerin yurt dışına bağlanması için kanallar lazım. Biz de Ziraat Bank olarak bu kanallardan biri olmaya çalışıyoruz. Bu fonksiyonu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Kurulduğumuz yıldan dört yıl geçmesine rağmen etkin ve doğru bankacılık yaparak Azerbaycan'da bir marka haline geldik. Türkiye'nin en güzel ve sevilen markasını Azerbaycan'da doğru temsil etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Forumda, finans ve yatırımlar konulu panelin moderatörlüğünü de üstlenen Demirci, Ziraat Bank Azerbaycan'ın faaliyetleri konusunda sunum yaptı.

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Avni Demirci ödül ZiraatBank Azerbaycan

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