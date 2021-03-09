Ziraat Bankası KPSS şartsız memur ilanı! Başvuru şartları neler?

Ziraat Bankası, KPSS şartsız yapacağı alımlarda 4 farklı kadro için ilan verdi. 230 kişinin alınacağı kadrolara başvuru şartları neler? Ziraat Bankası KPSS şartsız personel ilanı detayları haberimizde…
Ziraat Bankası, kendi bünyesinde 4 farklı kadroda istihdam edilmek üzere 230 personel alacağını açıkladı. Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada alınan adaylar, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Bankası Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş bünyesinde istihdam edilecek.
İlana başvurular internet üzerinden yapılacak. Başvurular 9 Mart tarihi itibariyle başladı.
Ziraat Bankası bünyesine yapılan personel alımında adaylar yazılı sınava alınacak. Yazılı sınav tarihleri 24 Nisan 2021 Cumartesi saat 10.00 olarak açıklandı. Sınavların yapılacağı yerler ise İstanbul ve Ankara