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Ziraat Bankası KPSS şartsız memur ilanı! Başvuru şartları neler?

09.03.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Ziraat Bankası KPSS şartsız memur ilanı! Başvuru şartları neler?

Ziraat Bankası KPSS şartı olmadan memur alımı yapacağını açıkladı. Alınan memurlar Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Bankası Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş bünyesinde istihdam edecek. Kamu bankaları bünyesinde ilan edilen personel alımları, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. KPSS şartsız memur ilanından sonra vatandaşlar, “Ziraat Bankası KPSS şartsız personel ilanını araştırmaya başladı. Peki başvuru şartları neler?

Ziraat Bankası, KPSS şartsız yapacağı alımlarda 4 farklı kadro için ilan verdi. 230 kişinin alınacağı kadrolara başvuru şartları neler? Ziraat Bankası KPSS şartsız personel ilanı detayları haberimizde…

ZİRAAT BANKASI KPSS ŞARTSIZ 230 PERSONEL ALIMI

Ziraat Bankası, kendi bünyesinde 4 farklı kadroda istihdam edilmek üzere 230 personel alacağını açıkladı. Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada alınan adaylar, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Bankası Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş bünyesinde istihdam edilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ

İlana başvurular internet üzerinden yapılacak. Başvurular 9 Mart tarihi itibariyle başladı.

ZİRAAT BANKASI KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIM SINAVI

Ziraat Bankası bünyesine yapılan personel alımında adaylar yazılı sınava alınacak. Yazılı sınav tarihleri 24 Nisan 2021 Cumartesi saat 10.00 olarak açıklandı. Sınavların yapılacağı yerler ise İstanbul ve Ankara

KPSS ŞARTSIZ PERSONEL İLAN KADROLARI

  • Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı
  • Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı
  • Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardmcısı
  • Ziraat Teknoloji 30 Uzman Yardımcısı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

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