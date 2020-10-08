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Ziraat Bankası müşteri hizmetleri ve iletişim bilgileri

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2020 14:27 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en köklü bankaları arasında olan Ziraat Bankası, müşterilerinin çeşitli sorunlarına karşı çözüm üretebilmek amacıyla pek çok diğer banka gibi müşteri hizmetleri desteği sağlar. Müşteri hizmetlerine bağlanmak, müşteriler açısından zaman zaman yorucu olabilen bir işlemdir. Ziraat Bankası müşteri hizmetleri hakkındaki tüm detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Pek çok bankacılık hizmetini mobil yollar ya da internet aracılığıyla yapabilmenize imkan sağlayan Ziraat iletişim için müşterilerine çeşitli kolaylıklar sağlayan bir bankadır. Ancak özellikle telefon bankacılığı esnasında gereken tuşlamalar ve dinlemeniz gereken menü ile ciddi bir zaman kaybı yaşamanız mümkündür. Bu sebeple Ziraat Bankası müşteri hizmetleri ve iletişim kanallarına dair tüm bilgileri bu yazıda bir araya getirdik.

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Numarası Nedir?

"Bir bankadan daha fazlası" sloganını öne çıkaran Ziraat Bankası, müşteri ilişkilerine ve memnuniyetine son derece önem veren bir kuruluştur. Nitekim bu amaçla kurulan Müşteri İletişim Merkezi, aralıksız bir biçimde Ziraat Bankası müşterilerinin hizmetindedir. Ancak Müşteri İletişim Merkezi kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilmek için bankanın telefon bankacılığı hizmetlerinin müşterisi olmanız gerekir. Telefon bankacılığı müşterisi olmak için size en yakın Ziraat Bankası şubesinden başvuru yapabilirsiniz. Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine bağlanma için aşağıdaki numaraları kullanabilirsiniz. 7 gün 24 saat hizmet veren Ziraat müşteri temsilcisi sayesinde bankacılık işlemleri esnasında yaşadığınız sorunları ilgili birimlere aktarabilirsiniz.

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Telefon Numaraları: 444 00 00 - 0850 220 00 00

Ziraat Bankası Direkt Müşteri Hizmetleri Servisine Bağlanma

Genellikle sesli yanıt sistemiyle bizleri karşılayan müşteri hizmetleri, Ziraat Bankası direkt bağlanma imkanlarıyla çok daha kolay ve efektif bir hal almıştır. Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine direkt bağlanma yollarını tercih ederek işlemlerinizi çok basit bir biçimde ve kısa sürede halledebilirsiniz.

  • Ziraat Bankası müşteri hizmetleri tel no bağlanma için 444 00 00 ya da 0850 220 00 00 numarasını tuşlayın.

  • Ardından ses kaydının size önereceği menüde "1" tuşunu seçin.

  • Daha sonra önerilen menü seçeneklerinden "6"ya basın ve sonrasında "0" tuşuna tıklayın.

Bu işlemlerle birlikte Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine kısa sürede bağlanabilirsiniz. Ancak; eğer müşteri hizmetlerinin hatları doluysa bekleme sırasına alınabilirsiniz. Bu sırada banka tarafından tahmini olarak ne kadar bekletileceğinize dair bilgilendirme yapılacaktır. Eğer kısa bir süre ise beklemeyi tercih edebilir ya da günün daha az meşgul bir saatinde tekrar aramayı deneyebilirsiniz. Bunun dışında Ziraat Bankası telefon bankacılığı hizmetlerinin müşterisi olmanız da bir seçenektir. Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi'nin sağladığı kolaylıklardan yararlanmanızı sağlayan bu hizmet, bekleme sürelerinden de kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Ziraat Bankası telefon bankacılığı müşterileri, müşteri hizmetleriyle iletişim konusunda önceliklidir. En yakın şubeye başvurarak Ziraat Bankası telefon bankacılığı müşterisi olabilir, bu sayede pek çok bankacılık işlemini kolaylıkla halledebilirsiniz.

Ziraat Bankası İletişim Kanalları

Müşteri hizmetleri açısından Ziraat Bankası'nın telefon bankacılığının yanı sıra mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi seçenekleri de mevcuttur. Eğer telefon bankacılığının bekleme sürelerinden şikayetçiyseniz ya da işlemlerinizi telefon üzerinden halletmek istemiyorsanız bu seçeneklere yönelebilirsiniz.

  • Mobil bankacılık için Google Play veya App Store üzerinden Ziraat Mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Eğer mobil bankacılık için tanımlı bir şifreniz varsa Ziraat Mobil uygulaması üzerinden işlemlerinizi kısa surede halledebilirsiniz. Ancak mobil bankacılık için tanımlı bir şifreniz yoksa telefon bankacılığı ya da şube üzerinden şifre almanız gerekir.

  • Ziraat Bankası internet bankacılığı işlemleri de mobil bankacılığa oldukça benzer bir şekilde çalışır. Bireysel ya da kurumsal hesabınızla giriş yapabileceğiniz internet bankacılığı üzerinden pek çok işlemi şubeye gitmeden gerçekleştirmeniz mümkündür.

  • Ayrıca Ziraat Bankası ile iletişime geçmek için bankanın internet sayfasında bulunan iletişim formunu kullanabilirsiniz. Başvuru tipi, ad, soyad, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri doldurmanızı isteyen iletişim formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ!

  • Aynı zamanda Ziraat Bankası internet sitesinde, Ziraat Asistan ismi verilen bir canlı destek sistemi de mevcuttur. Ziraat Bankası internet sitesine erişmek için TIKLAYINIZ!

  • Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne şu telefon numarasından ulaşabilirsiniz: 0312 584 20 00

  • Son olarak Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün adresi şu şekildedir: Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 8 06050 Altındağ / Ankara
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