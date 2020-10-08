Ziraat Bankası müşteri hizmetleri ve iletişim bilgileri

Pek çok bankacılık hizmetini mobil yollar ya da internet aracılığıyla yapabilmenize imkan sağlayan Ziraat iletişim için müşterilerine çeşitli kolaylıklar sağlayan bir bankadır. Ancak özellikle telefon bankacılığı esnasında gereken tuşlamalar ve dinlemeniz gereken menü ile ciddi bir zaman kaybı yaşamanız mümkündür. Bu sebeple Ziraat Bankası müşteri hizmetleri ve iletişim kanallarına dair tüm bilgileri bu yazıda bir araya getirdik.

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Numarası Nedir?

"Bir bankadan daha fazlası" sloganını öne çıkaran Ziraat Bankası, müşteri ilişkilerine ve memnuniyetine son derece önem veren bir kuruluştur. Nitekim bu amaçla kurulan Müşteri İletişim Merkezi, aralıksız bir biçimde Ziraat Bankası müşterilerinin hizmetindedir. Ancak Müşteri İletişim Merkezi kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilmek için bankanın telefon bankacılığı hizmetlerinin müşterisi olmanız gerekir. Telefon bankacılığı müşterisi olmak için size en yakın Ziraat Bankası şubesinden başvuru yapabilirsiniz. Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine bağlanma için aşağıdaki numaraları kullanabilirsiniz. 7 gün 24 saat hizmet veren Ziraat müşteri temsilcisi sayesinde bankacılık işlemleri esnasında yaşadığınız sorunları ilgili birimlere aktarabilirsiniz.