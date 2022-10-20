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Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? Ziraat Bankası personel alımı başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? 1.650 personel alınacak!

20.10.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası personel alımı başvuruları bilindiği üzere 16 Ekim'de sona erdi. Başvuruda bulunan adayların gözleri, başvuru sonuçlarına çevrildi. Ziraat Bankası personel alımı 78 ilde gerçekleştirilecek. 1500 servis görevlisi, 30 müfettiş ve 120 uzman yardımcısı istihdam edilecek. Peki Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? Ziraat Bankası personel alımı başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? Ziraat Bankası personel alımı başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? 1.650 personel alınacak!

Ziraat Bankası personel alımı detayları araştırılmaya başlandı. Başvuru işlemini online olarak tamamlayan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Ziraat Bankası personel alımında KPSS şartı aranmıyor. Peki Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? Ziraat Bankası personel alımı başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Ziraat Bankası personel alımı başvuruları online olarak tamamlandı. Başvuru tarihi 16 Ekim saat 23.59'da son buldu. Personel alımları için, sınavda başarılı olan adaylar mülakata davet edilecek.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası, personel alımına başvuru yapan adayların sınav süreci yazılı ve mülakat olarak iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınavlar İstanbul Üniversitesi tarafından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu- Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas Trabzon ve Van illerinde düzenlenecek. İşte Ziraat Bankası personel alımı başvuru genel şartları;

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

  1. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

  2. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

  3. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

  4. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

  5. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

  6. Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-2 Bölümler Tablosunda yer alan ilgili lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

  7. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Giriş Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.


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