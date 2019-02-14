Ziraat Bankası üye iş yeri ve POS işlemlerinde yeni dönem

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, üye iş yeri ve POS komisyonlarında maliyet avantajı sağlayan yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi kartı ve banka kartını "Ziraat Bankkart" markasıyla tek kartta toplayan banka, şimdi de üye iş yerlerine önemli avantajlar sağlayacak bir uygulamaya imza attı.

Uygulama ile banka, üye iş yeri ağını genişleterek, hem kartlı ödeme sistemleri pazarındaki payını artırmak hem de mevcut pazarı büyütmek amacıyla üye iş yeri ve POS komisyon oranlarında indirime gitti.

Böylelikle Ziraat Bankası, üye iş yeri müşterilerine kredi kartı komisyonlarında yüzde 0,85'e, banka kartlarında ise yüzde sıfıra kadar indirim yapmak suretiyle kredi kartlarında yüzde 50'ye, banka kartlarında yüzde 75'e kadar maliyet avantajı sağlamış oldu.

Yeni komisyon oranları tüm sektörler için geçerli olacak ve 15 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Bankanın bu girişimiyle küçük esnaftan büyük ölçekli işletmelere kadar 3,2 milyon iş yerinin temel maliyetlerinden biri olan üye iş yeri ve POS komisyonlarında yeni bir dönem başladı.