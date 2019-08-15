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‘Ziraat Bankası Venezuela Merkez Bankası’na Hizmeti Durdurdu’ 

15.08.2019 21:57 | Son Güncelleme

ABD’li yetkililerin bir süredir Venezuela’da Maduro yönetimiyle iş yapmayı sürdüren şirketlerin de yaptırımlara maruz kalabileceği mesajını vermesinin ardından Ziraat Bankası’nın Venezuela Merkez Bankası’na artık hizmet vermediği belirtildi

‘Ziraat Bankası Venezuela Merkez Bankası’na Hizmeti Durdurdu’ 

ABD’li yetkililerin bir süredir Venezuela’da Maduro yönetimiyle iş yapmayı sürdüren şirketlerin de yaptırımlara maruz kalabileceği mesajını vermesinin ardından Ziraat Bankası’nın Venezuela Merkez Bankası’na artık hizmet vermediği belirtildi.

Bloomberg’ün haberine göre, merkezi başkent Ankara’da bulunan Ziraat Bankası, Venezuela Merkez Bankası’nın hesabının kapandığını doğruladı ancak bu kararla ilgili başka ayrıntı vermedi.

Bloomberg’ün internet sitesinde yer alan habere göre, Venezuela Merkez Bankası sözleşmelilerin ücretlerini ödemek, para transferi yapmak ve Türk Lirası cinsinden ürün ithal etmek için Ziraat Bankası’nın hizmetlerinden yararlanıyordu. Venezuela Merkez Bankası’ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Bolton şirketleri “Çok dikkatli ilerleyin” sözleriyle uyarmıştı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Venezuela’da Maduro yönetimiyle iş yapan şirket ve kurumları “Çok dikkatli ilerleyin” sözleriyle uyarmış, Maduro yönetimiyle çalışan şirketlerin de dolaylı yaptırımlara maruz kalabileceğinin mesajını vermişti.

Muhabir bankacılık sistemi tüm dünyada ülkeler, şirketler ve tüketiciler tarafından trilyonlarca dolar para göndermek için kullanılıyor. Bazı durumlarda muhabir bankalar mali yaptırımların hedefi olan ya da kara para aklama faaliyeti riski taşıyan ülkelerle iş yaparken daha ayrıntılı ve kapsamlı inceleme yapıyor.

Bloomberg’ün haberinde Ziraat Bankası’nın bu kararının Venezuela Merkez Bankası çalışanları için de beklenmedik bir gelişme olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aralık ayında Venezuela’yı ziyareti sırasında Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya desteğini ifade etmişti.

Yaptırımların etkisinden endişe duyan Venezuela hükümeti SIWFT sistemine alternatif olarak Rusya’nın işlettiği bir uluslararası ödeme sistemine geçme seçeneğini değerlendiriyor.

Amerikalı ve Avrupa hava yolu şirketleri dahil olmak üzere çok sayıda şirket Venezuela hizmetlerini durdurmuş durumda. Türk Hava Yolları ise haftada birkaç kez Venezuela’nın başkenti Caracas’a sefer düzenliyor.

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