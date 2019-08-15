‘Ziraat Bankası Venezuela Merkez Bankası’na Hizmeti Durdurdu’ 

ABD’li yetkililerin bir süredir Venezuela’da Maduro yönetimiyle iş yapmayı sürdüren şirketlerin de yaptırımlara maruz kalabileceği mesajını vermesinin ardından Ziraat Bankası’nın Venezuela Merkez Bankası’na artık hizmet vermediği belirtildi.

Bloomberg’ün haberine göre, merkezi başkent Ankara’da bulunan Ziraat Bankası, Venezuela Merkez Bankası’nın hesabının kapandığını doğruladı ancak bu kararla ilgili başka ayrıntı vermedi.

Bloomberg’ün internet sitesinde yer alan habere göre, Venezuela Merkez Bankası sözleşmelilerin ücretlerini ödemek, para transferi yapmak ve Türk Lirası cinsinden ürün ithal etmek için Ziraat Bankası’nın hizmetlerinden yararlanıyordu. Venezuela Merkez Bankası’ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Bolton şirketleri “Çok dikkatli ilerleyin” sözleriyle uyarmıştı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Venezuela’da Maduro yönetimiyle iş yapan şirket ve kurumları “Çok dikkatli ilerleyin” sözleriyle uyarmış, Maduro yönetimiyle çalışan şirketlerin de dolaylı yaptırımlara maruz kalabileceğinin mesajını vermişti.