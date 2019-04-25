Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli iki ürün

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Perakende Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, "Birikimlerini enflasyona karşı korumak amacı ile yabancı para mevduatta tutan müşterilerimize reel getiri sağlamak, Türk lirası mevduata geçişi teşvik etmek ve tasarruf tabanının geliştirilmesi amacıyla enflasyona endeksli iki farklı vadeli mevduat ürünü geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Çakar, 22 Nisan 2019'dan itibaren uygulamaya aldıkları yeni mevduat ürünlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de vatandaşların tasarruflarını ağırlıklı olarak mevduatta değerlendirdiğini, bunun bir bölümünün Türk parası bir bölümünün ise yabancı para mevduatta bulunduğunu belirtti.

Tasarruflarını gerek Türk lirası mevduatta gerekse yabancı para mevduatta değerlendiren müşterilerin temel kaygısının paralarının değerini korumak olduğunu ifade eden Çakar, şunları kaydetti:

"Birikimlerini enflasyona karşı korumak amacı ile yabancı para mevduatta tutan müşterilerimize reel getiri sağlamak, Türk lirası mevduata geçişi teşvik etmek ve tasarruf tabanının geliştirilmesi amacıyla enflasyona endeksli iki farklı vadeli mevduat ürünü geliştirdik. Bunlar Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Vadeli Mevduat ve Enflasyon Korumalı Mevduat ürünlerimizdir. Her iki üründe de vade sonlarında ilan edilecek güncel yıllık TÜFE oranlarının üzerine ürün tipi ve vadelere göre değişecek şekilde 2-5 puan arasında ilave oranla müşterilerimizin Türk lirası yatırımlarına reel getiri sunuyoruz."