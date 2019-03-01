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Ziraat Bankası'ndan konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası, 4 Mart tarihinden itibaren, 120 aya kadar vadeli konut kredisi faiz oranlarını aylık yüzde 1,28'e, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde ise faiz oranlarını aylık yüzde 1,53'e indirdiğini açıkladı.  Ziraat Bankası'ndan, yapılan yazılı açıklamada vatandaşların en uygun maliyetle konut edinmelerinin amaçlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:  "Ziraat Bankası son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 04 Mart 2019 tarihinden itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1,28’e indirmiştir.

Ziraat Bankası, 4 Mart tarihinden itibaren, 120 aya kadar vadeli konut kredisi faiz oranlarını aylık yüzde 1,28'e, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde ise faiz oranlarını aylık yüzde 1,53'e indirdiğini açıkladı.

Ziraat Bankası'ndan, yapılan yazılı açıklamada vatandaşların en uygun maliyetle konut edinmelerinin amaçlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Bankası son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 04 Mart 2019 tarihinden itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1,28’e indirmiştir. Diğer taraftan, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık yüzde 1,53’e indirmiştir. Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacaktır."

Haber: ANKARA, (DHA)-

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