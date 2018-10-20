DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede etnik ayrımcılık yapan karşısında önce bizi bulur. Bu bölgede bölge ayrımcılığı, şehir ayrımcılığı yapan karşısında önce bizi bulur. Bu bölgede herhangi bir kişiye inancından, dilinden, kültüründen dolayı ayrımcılık yapan önce karşısında bizi bulur." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Stadyumu'nun Açılışı ve Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali Kapanış Töreni'ne katılarak, bir konuşma yaptı. Bugün hala birliğin, beraberliğin, kardeşliğin değil de bölücülüğün diliyle konuşanların tek derdinin ellerindeki siyasi ve ekonomik rantı kaybetme korkusu olduğunu belirten Erdoğan, "Biz, milletimize bölünmeyi değil bölüşmeyi teklif ettik, parçalanmayı değil, büyümeyi teklif ettik. Biz, milletimize ayrımcılığı değil, kardeşliği teklif ettik. Biz, milletimize sefaleti değil, refahı teklif ettik. Biz, milletimize korkuyu değil, güveni teklif ettik. Milletimiz de bu teklifimize olumlu cevap verdiği içindir ki bugün her bakımdan dimdik ayakta duran Türkiye vardır." ifadesini kullandı.

"Kim karşınıza bölünmeyle, parçalanmayla, ayrımcılıkla, sefaletle, korkuyla ,geliyorsa bilin ki sizin en büyük düşmanınızdır." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu teklifle gelenin arkasına baktığınızda göreceğiniz tek şey, yeminli düşmanlarımız olacaktır. Dün Selahaddin Eyyubi'yi, Sultan Kılıçarslan'ı alt edemeyenler, bugün gözlerini size dikmiş durumdalar. Bunların meşrebinde yalanın, iftiranın, vaadin, riyakarlığın sınırı yoktur. Dikkat edin bu sıfatların aynısını ülkemiz içindeki kimi siyasetçilerde de bulabilirsiniz. Çünkü bunlar asıllarının gölgesidir. Biz, geçmiştekilerden farklı olarak gölgeleriyle değil asıllarla mücadele ettiğimiz için başarılı olduk." Attıkları her adımda karşılarına çıkan engellerin bir gerçeği tekrar tekrar hatırlattığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle şöyle geriye doğru son 5 yılımıza baktığımızda bunu daha iyi görüyoruz. Mesela Gezi'de amaç ağaç değildi, 17-25 Aralık'ta dert hukuk değildi, çukur eylemlerinde niyet hak değildi, Suriye'de gaye adalet değildi, 15 Temmuz'da gözetilen ülke değildi, son ekonomik dalgalanmada işin aslı kur değildi. Hamdolsun milletimiz de bu gerçekleri görüyor." diye konuştu.

Diyarbakır'ın bu süreçte kendilerine hep destek olduğunu vurgulayan Erdoğan, buna rağmen seçim sonuçlarının, kafalarda hala birtakım tereddütler bulunduğuna işaret ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm Diyarbakır'a ve aynı tereddütleri yaşayan kardeşlerime sesleniyorum. Bu ülkede etnik ayrımcılık yapan karşısında önce bizi bulur. Bu bölgede bölge ayrımcılığı, şehir ayrımcılığı yapan karşısında önce bizi bulur. Bu bölgede herhangi bir kişiye inancından, dilinden, kültüründen dolayı ayrımcılık yapan önce karşısında bizi bulur." dedi. - "Batıda ne varsa burada da o var" Diyarbakır'ın ne sıkıntısı ne sorunu ne beklentisi varsa tıpkı diğer 80 vilayette olduğu gibi hep birlikte çözeceklerini ve çözdüklerini anlatan Erdoğan, "İşte havalimanından buraya gelirken şu caddelerin halini gördünüz değil mi? Her taraf nasıl görüyorsunuz pırıl pırıl. Dikilen binalarla her taraf bambaşka, batıda ne varsa burada da o var." ifadesini kullandı. Stadı dolduranlarla "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aydınlık geleceğimizin formülü budur. Şimdi diğer yolların hepsi acıya çıkar, göz yaşına çıkar, zulme çıkar, geleceğimizin karartılmasına çıkar. Unutmayın, Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Bu coğrafyada 200 yıldır her yolu denedik. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmanın dışında hiçbir yöntem bizim hayrımıza değildir. Diyarbakır, tarihi boyunca hep öncü olmuş, lider olmuş, çığır açmış bir şehir. Gelin yeni dönemin müjdesini yine Diyarbakır'dan verelim. Ey Diyarbekir, sana acıdan, kandan ve göz yaşından başka bir şey vermeyenlerin dönemine son vermeye hazır mısın? Sana zulümden, baskıdan ve korkudan başka bir vaadi olmayanların devrini kapatmaya hazır mısın? Gözünün nuru evladına, mahremin olan evine, kızına, onları Kandil'e kaçıranlara 'dur' demeye hazır mısın? Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar sana her türlü hizmeti getirenlerin yanında yer almaya hazır mısın? Öyleyse gelin hep birlikte 2019 Martında yeni bir dönemin kapılarını aralayalım. Gelin hep birlikte ülkemizi 2023'e taşıyacak iradeyi ortaya koyalım. Gelin hep birlikte evlatlarımıza huzurlu ve müreffeh bir gelecek inşa edelim. Gelin hep birlikte güçlü ve büyük Türkiye'ye omuz verelim. Diyarbakır'dan yükselen işte bu ses, dostlarımızı kalbini ferahlatırken, düşmanlarımızın yüreğini de daraltıyor. Unutmayın bu sesi ne kadar yükseltirsek hedeflerimize ulaşma azmimiz o kadar artacaktır."