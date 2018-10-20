"Bizi kardeş kılan Allah'a hamdolsun ki dirliğimize, düzenimize ve kardeşliğimize halel getirenler değil, merhamet, adalet ve umut kazanıyor. Türkiye'nin bütün gençleri, çocukları, anneleri, babaları, öğrencileri, öğretmenleri, esnaf ve işçileri hak, hakkaniyet, merhamet ve adaletten yanadır. Kin ve nefret senaryolarını, şiddet ve nefret planlarını aşkla, imanla, adaletle, birbirimizin hukukuna sahip çıkarak boşa çıkaracağız. Sonuna kadar kardeşliğimize ve hukukumuza sahip çıkacağız. Şartlara değil, hakikate bakacağız. Umutsuz ve karamsarlardan olmayacağız."

"Türkiye'nin bütün kaynaklarını gençlerimizin huzuru, mutluluğu, eğitimi ve güvenliği için seferber ediyoruz." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Diyarbakır Stadyumu'nun Açılışı ve Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali Kapanış Töreni'nde konuşan Kasapoğlu, medeniyetlerin görkemli şehri olan Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kin ve nefret senaryolarını, şiddet ve nefret planlarını aşkla, imanla, adaletle, birbirimizin hukukuna sahip çıkarak boşa çıkaracağız. Sonuna kadar kardeşliğimize ve hukukumuza sahip çıkacağız. Şartlara değil, hakikate bakacağız." dedi.

Kasapoğlu, insana, ülkeye, hak ve hukuka, gençliğe sahip çıkmayı namus borcu bildiklerini, Cumhurbaşkanı önderliğinde tüm kurumlarla Diyarbakır'daki gençler başta olmak üzere tüm gençlerin spora erişmesi noktasında çok ciddi tesisler kazandırdıklarını aktardı.

Dünyanın en yeni tesislerinin Türkiye'de bulunduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Sizlerden istirhamımız bu tesisleri gece gündüz demeden kullanmanız ve bu tesislerde vakit geçirmenizdir. Sporu bir kültür ve yaşam tarzı haline getirmenizdir. Bu duygu ve düşüncelerle festivalimizin ülkemize, Diyarbakır'a ve gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum."

Hürriyet ve Adalet Derneği Genel Başkanı Taha Ayhan da festivalin gerçekleştirilmesine katkı sunan bakanlıklara ve sponsorlara teşekkür etti.

"Katılımlarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bugün burası ümmetin ve milletin gençliği bir ve beraber olarak büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor." ifadelerini kullanan Ayhan, bu birlik ve beraberliğin devam etmesi dileğinde bulundu.

