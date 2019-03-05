HABER

Ziraat Katılım Bankası Katar'da tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 06:48 | Son Güncelleme

Ziraat Katılım Bankası Katar'da tanıtıldı

DOHA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Katar'ın Başkenti Doha'da düzenlediği programda yatırımcılara Ziraat Katılım Bankasının tanıtımı yapıldı.

Tanıtım programına Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilcisi Dr. M. Mustafa Göksu ile Ziraat Yatırım Bankası temsilcilerinin yanı sıra Katar'dan çok sayıda şirket temsilcisi ve iş adamı katıldı.

Ziraat Katılım Bankası yetkilileri programda Katarlılara bankanın çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.

Programda konuşan Göksu, Katarlı yatırımcılara Türkiye'deki ekonomik durum ve yatırım fırsatlarının yanı sıra ülkeye yatırım yapmaları durumunda verilen vatandaşlık ya da süresiz oturum hakkına dikkati çekti.

Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yerel bankaları dünyadaki yatırımcılarla buluşturup, onlara Türkiye'de sadece endüstriyel yatırımlarda değil parasal yatırımların da nasıl değerlendirileceği konusunda yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye'ye kaynak aktarımı yönünde çalışmalar yaptıklarını belirten Göksu, ülkede yatırımı çeşitlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Göksu, Ziraat Katılım Bankası iş birliğinde 12 Mart'ta Katar Ticaret Odası'nda Katarlı iş adamları ile daha kapsamlı bir programda buluşacaklarını, Türkiye'deki yatırım imkanları ve çeşitliliğine dair toplantı düzenleyeceklerini kaydetti.

Göksu, Türk bankalarıyla dünyanın çeşitli bölgelerinde ortak programlarının devam edeceğini vurguladı.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Direksiyon başında baygınlık geçirdi, önüne geleni biçti!Direksiyon başında baygınlık geçirdi, önüne geleni biçti!
İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Dr. M. Mustafa Göksu Katar yatırım Ziraat Katılım Bankası

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Sert sözler: Düpedüz ruh hastalığı

Sert sözler: Düpedüz ruh hastalığı

Bahar Candan'ın paylaşımları olay oldu!

Bahar Candan'ın paylaşımları olay oldu!

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

İran'dan tehdit gibi açıklama!

İran'dan tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Direksiyon başında baygınlık geçirince ortalık savaş alanına döndü!

Direksiyon başında baygınlık geçirdi, önüne geleni biçti!

İstanbul'da gece yarısı dehşet! Olay sonrası mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: Yaralılar var

Ambulans ile polis aracı çarpıştı: Yaralılar var

13 yaşındaki çocuk ablasını ruhsatsız silahla boynundan vurdu!

Korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk ablasını vurdu!

Saatlerdir haber alınamıyordu! Ailesi acı manzarayla karşılaştı!

Saatlerdir haber alınamıyordu! Ailesi acı manzarayla karşılaştı!

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.