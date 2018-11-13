Ziraat Katılım'dan 242 milyon lira net kar

Özdemir, 3. çeyrekte kullandırılan nakdi fonların 2017 sonuna göre yüzde 53 artışla 18 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Ziraat Katılım'ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 29,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Ziraat Katılım, yılın 3. çeyreğini 242 milyon lira net kar ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran Ziraat Katılım, 3. çeyrek sonunda yurt içinde 40 ilde 76 şubeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ziraat Katılım'ın toplam aktiflerinin 3. çeyrek itibarıyla 2017 sonuna göre yüzde 51 artarak 21,7 milyar lirayı aştığını aktaran Özdemir, bu dönemde toplanan fonların yüzde 64 yükselerek 16,4 milyar lira olduğunu bildirdi.

Metin Özdemir, Ziraat Katılım'ın finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bankanın, müşterilerine en iyi çözümleri sunmak ve katılım bankacılığının gelişimini sürdürebilmek hedefiyle avantajlı koşullarda finansman imkanı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Dijital bankacılık alanında mobil teknolojilere öncelikli olarak yatırım yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"İşlemlere erişilebilirlik stratejimiz doğrultusunda bankacılık ürün ve hizmetlerinin dijital kanallara entegre edilmesi ve mobil onay güvenlik altyapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Şube dışı kanallarımızdan gerçekleştirilen işlemlerin payı ve hacmi, internet bankacılığı ve katılım mobil üzerinden artmaya devam etmektedir. Mobil şube başta olmak üzere dijital kanalların kullanımları yaygınlaştırılarak müşteri memnuniyeti artırılmıştır.

Müşterilerimizin Katılım Mobil doğrudan (hesaptan) ödeme yönetimi ile e-ticaret alışverişlerinde ödemelerinin hesaplarından yapılabilmesi için çalışmalarımız tamamlanmış ve müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur."

Özdemir, internet bankacılığı alanında müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlama çalışmalarına başlandığını belirterek, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için Müşteri İletişim Merkezi kanalından dış aramaların etkin ve verimli yapılabilmesini sağlamak amacıyla otomatik dış arama ve interaktif sesli mesaj sistemi çalışmalarının başlatıldığını aktardı.