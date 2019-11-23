Ziraat mühendisi hayalindeki "erdemli şehri" çizgi filmde kurdu

KIRŞEHİR (AA) - FERHAT KAYHAN - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde ziraat mühendisi Hüseyin Alkan'ın, 9 bilginin 9 kötü adamla mücadelesini anlattığı ve "Erdemli Şehir" adını verdiği çizgi film Youtube'daki "maskeli animasyon" kanalında yayımlandı.

"Şehrin Dokuz Bilgini (ŞEDOBİ) Projesi"ne Ardahan'da görev yaptığı 2011 yılında başlayan ve ardından tayin olduğu Kırşehir'de de çalışmalarını sürdüren Alkan, hayalini gerçekleştirdi. "Erdemli Şehir" adını verdiği çizgi filmin ilk bölümünü Youtube'daki "maskeli animasyon" kanalında yayımlayan Hüseyin Alkan'a, en büyük desteği de eşi Tuğba Alkan veriyor.

Dokuz bilginin "türedi" olarak adlandırılan dokuz kötü yaratığa karşı verdiği mücadeleyi konu alan çizgi filmde, Mevlana, Yunus Emre, Farabi gibi tarihi şahsiyetlerin sözleri de yer alıyor.

Ziraat mühendisi Hüseyin Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da görev yaparken arkadaşının teşvikiyle 2011 yılında çizgi film senaryosu yazmaya karar verdiğini ve Şehrin Dokuz Bilgini (ŞEDOBİ) ismiyle bir çalışma başlattığını anımsattı. Projeyi ve kendini geliştirmek için birçok kitap okuduğunu belirten Alkan, “Araştırırken çok zor bir projeye başladığımı fark ettim çünkü kapsamlı bir işti. Daha önce bana yardımcı olan birkaç kişi vardı yanımda, onlar bu işi bıraktı fakat ben bırakmadım ve kendimi daha da geliştirmeye başladım.” dedi.