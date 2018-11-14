Ziraat Mühendisleri Birliği eski Başkanı: Çiftçi buğday ekmiyor, hepimiz aç kalacağız

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, eski Ziraat Mühendisleri Birliği Genel Başkanı ve eski DYP milletvekili Yılmaz Hastürk, Türkiye'nin bir an önce yerli buğdaya, gübreye dönmesi gerektiğini belirterek, hayvancılıkta da hangi ırk hayvan besleneceğinin bir an önce ortaya konulmasını istedi.

Çiftçinin bu yıl buğday ekim alanlarının önemli bir bölümüne buğday ekmediğini, DAP gübresine yüzde 100 zam geldiğini anlatan Hastürk, "Üretim olmayınca hepimiz yakında aç kalacağız. Bir an önce kendi kaynaklarımızla yapay gübre üretme, hayvan gübresini de her aşamada kullanmak mecburiyetindeyiz" ifadesini kullandı. Üniversitelerin ziraat ve veteriner fakülteleri yetkilileriyle yaptıkları toplantılarda "milli tarım politikasıyla yola çıkılması" gereğinin ortaya çıktığını kaydeden Hastürk, ortaya çıkan görüşleri şöyle sıraladı:

YERLİ ÜRETİME DÖNÜLMELİ

— Ziraat fakülteleri ile araştırma kurumları milli ve yerli anaç tespit etmeli. Hangi ırk hayvan besleneceği belirlenmeli. Yerli buğdaydan GDO'lu ürüne döndük. Yabancı menşeli tohumlarla sebze yetiştiriliyor. Bu yanlıştan dönülmeli.

— Yerli araç ve ekipman üretimi özendirilmeli. Gümrük yükseltilip yerli üretimin önü açılmalı.

— Destekleme, çiftçinin ihtiyacı, iç ve dış pazar ihtiyacı göz önünde bulundurularak tek elden yapılmalı.

— Ziraat Bankası, ticari faaliyetlerini kuruluş amacına uygun olarak tarıma kredi veren kuruluş haline getirmeli.

— Bölgesel üretime, pilot çalışmalarla hemen geçilmeli.