HABER

Ziraat Mühendisleri Birliği eski Başkanı: Çiftçi buğday ekmiyor, hepimiz aç kalacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 15:08 | Son Güncelleme

Ziraat Mühendisleri Birliği eski Başkanı ve eski milletvekili Yılmaz Hastürk yaptığı açıklamada, 'Buğday ekim alanlarının önemli bir bölümü ekilmedi. Buğdayın ana gübresi olan DAP’a yüzde 100 zam geldi. Çiftçi gerçekten çok zor durumda. Üretim olmayınca hepimiz aç kalacağız' ifadesini kullandı.

Ziraat Mühendisleri Birliği eski Başkanı: Çiftçi buğday ekmiyor, hepimiz aç kalacağız

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, eski Ziraat Mühendisleri Birliği Genel Başkanı ve eski DYP milletvekili Yılmaz Hastürk, Türkiye'nin bir an önce yerli buğdaya, gübreye dönmesi gerektiğini belirterek, hayvancılıkta da hangi ırk hayvan besleneceğinin bir an önce ortaya konulmasını istedi.

Çiftçinin bu yıl buğday ekim alanlarının önemli bir bölümüne buğday ekmediğini, DAP gübresine yüzde 100 zam geldiğini anlatan Hastürk, "Üretim olmayınca hepimiz yakında aç kalacağız. Bir an önce kendi kaynaklarımızla yapay gübre üretme, hayvan gübresini de her aşamada kullanmak mecburiyetindeyiz" ifadesini kullandı. Üniversitelerin ziraat ve veteriner fakülteleri yetkilileriyle yaptıkları toplantılarda "milli tarım politikasıyla yola çıkılması" gereğinin ortaya çıktığını kaydeden Hastürk, ortaya çıkan görüşleri şöyle sıraladı:

YERLİ ÜRETİME DÖNÜLMELİ

— Ziraat fakülteleri ile araştırma kurumları milli ve yerli anaç tespit etmeli. Hangi ırk hayvan besleneceği belirlenmeli. Yerli buğdaydan GDO'lu ürüne döndük. Yabancı menşeli tohumlarla sebze yetiştiriliyor. Bu yanlıştan dönülmeli.
— Yerli araç ve ekipman üretimi özendirilmeli. Gümrük yükseltilip yerli üretimin önü açılmalı.
— Destekleme, çiftçinin ihtiyacı, iç ve dış pazar ihtiyacı göz önünde bulundurularak tek elden yapılmalı.
— Ziraat Bankası, ticari faaliyetlerini kuruluş amacına uygun olarak tarıma kredi veren kuruluş haline getirmeli.
— Bölgesel üretime, pilot çalışmalarla hemen geçilmeli.

ETKİLERİ BİLE BİLİNMİYOR

— Zirai ilaç sayısı azaltılarak yerli üretim teşvik edilmeli. Çin'den sağlığa etkileri bilinmeyen ilaçlar getiriliyor.
— Organik tarım teşvik edilmeli. 2010'da hazırlanan yönetmelik hayata geçirilmeli.
— Büyükşehirlerin çevresinde tarıma uygun köylerde yapılaşma durdurulmalı.
— Pazarlama ve üretim kooperatifler üzerinden yapılmalı.
— Kamunun elindeki ekipmanlar köye yönlendirilmeli.
— Tarım danışmanlığı teşvik edilerek geliştirilmeli. Ziraat odalarında 450 tarım uzmanı çalışıyor. Bu sayı artırılmalı.
— Müteselsil kefalet yoluyla kredi kullanımı özendirilmeli.
— Çiftçiler, ziraat fakülteleri, kamu araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından ortak eğitmeli.

PARTNERŞok! Kimse farkında değildi ama...Şok! Kimse farkında değildi ama...
MHP'yi sarsan ölüm haberi!MHP'yi sarsan ölüm haberi!
'Çocuklara sorumluluk vermemek özgüvenini etkileyebilir''Çocuklara sorumluluk vermemek özgüvenini etkileyebilir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buğday çiftçi Yılmaz Hastürk Saygı Öztürk

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Okuyucu Yorumları 25 yorum
konya ovalarında ne var otmu bitiyor bu şeklde konuşmanız ekmeye zam budaya yok çekme taktiimi oluyor artık bu numaraları sökmüyor bu taktilker 80 li yıllarda idi yağ yok tuz yok çay yok deyemez siniz artık
reis halleder :):):)
tarımı da hayvancılığı da çökerten devlettir. cia fetö ajanlarını örgütlerken, bir yandan da tarım hayvancılık milli gereklerini uygulamaya konmasını engelliyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

Hakkari Valiliği'nden 'drone' açıklaması! İzne bağlandı

Hakkari Valiliği'nden 'drone' açıklaması! İzne bağlandı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 15 Kasım Perşembe yarın için son dakika yağmur uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 15 Kasım Perşembe yarın için son dakika yağmur uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.