Ziraat Odası eski Başkanı boğanın saldırısı sonucu öldü

BEYLİKOVA (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Beylikoava ilçesinde hayvanlarına yem vermek için girdiği ahırda boğanın saldırısına uğrayan İlçe Ziraat Odası eski Başkanı Hayrettin Yaman (72), yaşamını yitirdi.
Olay, dün sabah saatlerinde Beylikova ilçesi İğde Ağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan evli ve 2 çocuk babası Hayrettin Yaman, ahırda kendisine ait boğanın saldırısına uğradı. Yaman olay yerinde yaşamını yitirdi. Hayrettin Yaman'ın cansız bedeni, ahıra giren yakınları tarafından bulundu. Durumu jandarmaya bildiren yakınları, Yaman'ın sabah yem vermek için ahıra girdiğini, boynundaki zincirden kurtulan boğaya tekrar zincirini takmak isterken saldırıya uğradığını söyledi. Boğanın, Hayrettin Yaman'ın yakınları tarafından kesildiği öğrenildi.
Hayrettin Yaman'ın daha önce Beylikova Ziraat Odası Başkanlığı ile Aşağı İğde Ağacı Mahallesi Muhtarlığı yaptığı belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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