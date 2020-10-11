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Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 11.10.2020 13:51 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının programı belli oldu.

Kupada 1. turda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele edecek. 13-14-15 Ekim'de yapılacak maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanacak.

Müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Karşılaşmayı kazanan 21 takım 2. tura yükselecek.

Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları 20-21-22 Ekim, 3. tur karşılaşmaları 3-4-5 Kasım, 4. tur mücadeleleri 24-25-26 Kasım, 5. tur maçları ise 15-16-17 Aralık'ta yapılacak.

Kupada son 16 turu 12-13-14 Ocak 2021, çeyrek final karşılaşmaları 9-10-11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları ise 16-17 veya 18 Mart 2021'de oynanacak.

Final müsabakasının tarihi ise daha sonra açıklanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının programı şöyle:

13 EKİM SALI:

13.00 Çarşambaspor-Yozgatspor 1959 (Çarşamba)

14.30 Altındağspor-Çankaya FK (Çubuk İlçe)

15.30 Bergama Belediyespor-Manisaspor (Bergama 14 Eylül)

14 Ekim Çarşamba:

13.00 Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi (Mardin 21 Kasım)

13.30 Şile Yıldızspor-Modafen (Şile İlçe)

13.30 Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları (Silivri)

13.30 Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor (Yalova Atatürk)

13.30 1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Alemdağ)

13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor (Başpınar)

13.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor (Fatsa İlçe)

13.30 Elazığ Karakoçan-Batman Petrolspor (Doğukent)

13.30 Kozanspor-Kahta 02 (İsmet Atlı)

13.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954 (Yeşiltepe)

13.30 İskenderun FK-Payasspor (Payas İlçe)

13.30 Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor (Alanya Milli Egemeklik)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor (Kütahya Dumlupınar)

15.00 Tekirdağspor-Bayrampaşa (Namık Kemal)

19.00 İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor (Mersin)

15 EKİM PERŞEMBE:

13.00 52 Orduspor-Arhavispor (19 Eylül)

14.30 Tokatspor-Erbaaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

19.00 Isparta 32-Kemerspor 2003 (Isparta Atatürk)

(AA)

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