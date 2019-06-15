Ziraî ilaç atıkları çevreyi kirletiyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yüzlerce atık ziraî ilaç kutusu çevreye atıldı. Yaşanan bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren çevre gönüllüsü Bekir Hamlakay, yetkilileri göreve davet etti.

İnegöl’de çiftçilerin kullandığı ziraî ilaçların kutularının çevreye rastgele atılması tepkilere sebep oluyor. Bir arazide kullanılan ilaç kutuları dikkati çekti. Yaşanan bu olaya ilgisiz kalmayan İnegöllü çevre gönüllüsü Bekir Hamlakay, kendi sosyal medya hesabında bunları paylaşarak tepki gösterdi. Hamlakay yaptığı açıklamada, "İlçemiz bir tarım bölgesi, dolayısıyla sebze ve meyvelere atılan ilaçlar çok kullanılıyor. Çevremize rastgele atılan binlerce kutu plastik tabiatı kirletiyor. Bu arada bazı vatandaşların yakmak şartıyla yok ettiklerini zannettikleri atıklar çevreyi ve havayı kirletiyor. Sonuç olarak her nedense İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Ziraat Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü çevremize rastgele atılan ve kirleten bu tarım ilaç atıklarının geri dönüşümü hususunda hiç bir çalışma yapmadıklarını görüyor ve üzülüyorum. Bu konunun yetkililer tarafından gündeme getirilmesi ve bir an önce çalışma yapılması gerekiyor" dedi.



