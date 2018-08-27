Zirai ilaç deposundan hırsızlık

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir zirai ilaç deposundan 80 bin lira değerinde zirai ilaç ve malzeme çalan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde ilaç deposunun pencere demirlerinin kesilmiş olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonrası, depoya giren bazı şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.İ. ve Ş.K. adlı iki şüpheli gözaltına alındı.
Zanlı M.İ. emniyetteki ifadesinde demir kesme makasıyla deponun pencere parmaklıklarını keserek içeri girdiğini, çaldığı ilaçları Lüleburgaz ilçesinde bir kişiye 10 bin lira karşılığında sattığını kabul etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.K. serbest bırakılırken, M.İ. tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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