Meteoroloji Genel Müdürlüğünün düzenlediği Zirai Meteoroloji Eğitim Toplantısı, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde başladı.

Eğitim toplantısının açılışına katılan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, bir hafta sürecek eğitim boyunca kuraklık analizlerinden iklim değişikliği senaryolarına, zirai don tahmin sisteminden sulama planlama sistemine kadar pek çok uygulama hakkında bilgi verileceğini söyledi.

Coşkun, hayat kalitesini yükselten, can ve mal kayıplarını azaltan hava tahminlerinin elbette çok önemli olduğunu ancak yeni dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün birikiminden, tarımsal hasılayı artırmak ve tarımsal üretimi planlamak için de yararlanmak zorunda olduklarını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün stratejik ve Ar-Ge bir kurum olduğunu dile getiren Coşkun, "Son 15 yılda gözlem sistemimizi modernize etmek ve geliştirmek için ciddi yatırımlar yaptık. Bilirsiniz, meteoroloji rasat parkları vardır, insanlı. Şimdi biz bunları insansız hale getirdik. Bugüne kadar bin 634 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk, sistemi açtık. Dakikalık veriler alabiliyoruz. Bunlarla yetinmiyoruz tabii ki de. Toplam 20 radarımız var. Bir yandan radar ağımızı genişletmek için çalışırken diğer yandan yerli ve milli gözlem sistemlerinin üretilmesi çalışmalarına da teknik destek sağlıyoruz." diye konuştu.