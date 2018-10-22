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Zirai Meteoroloji Eğitim Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:02 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun: - "Son 15 yılda gözlem sistemimizi modernize etmek ve geliştirmek için ciddi yatırımlar yaptık"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün düzenlediği Zirai Meteoroloji Eğitim Toplantısı, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde başladı.

Eğitim toplantısının açılışına katılan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, bir hafta sürecek eğitim boyunca kuraklık analizlerinden iklim değişikliği senaryolarına, zirai don tahmin sisteminden sulama planlama sistemine kadar pek çok uygulama hakkında bilgi verileceğini söyledi.

Coşkun, hayat kalitesini yükselten, can ve mal kayıplarını azaltan hava tahminlerinin elbette çok önemli olduğunu ancak yeni dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün birikiminden, tarımsal hasılayı artırmak ve tarımsal üretimi planlamak için de yararlanmak zorunda olduklarını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün stratejik ve Ar-Ge bir kurum olduğunu dile getiren Coşkun, "Son 15 yılda gözlem sistemimizi modernize etmek ve geliştirmek için ciddi yatırımlar yaptık. Bilirsiniz, meteoroloji rasat parkları vardır, insanlı. Şimdi biz bunları insansız hale getirdik. Bugüne kadar bin 634 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk, sistemi açtık. Dakikalık veriler alabiliyoruz. Bunlarla yetinmiyoruz tabii ki de. Toplam 20 radarımız var. Bir yandan radar ağımızı genişletmek için çalışırken diğer yandan yerli ve milli gözlem sistemlerinin üretilmesi çalışmalarına da teknik destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gibi yerli ve milli hamle gerçekleştirmek zorunda olduklarını ifade eden Coşkun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendi radarımızı, kendi uydumuzu, kendi otomatik meteorolojik gözlem istasyonumuzu, kendi yazılımımızı üretmemiz gerekiyor. Uzman arkadaşlarımızla kafa yorarak yerli ve milli bir proje çıkarmamız gerekiyor. Bu anlamda TÜBİTAK ile görüşmeler yapıyoruz. Bununla ilgili çalışma grupları kurduk. Milli uydu çalışmasını da TÜBİTAK ile başlattık."

Eğitim toplantısı 25 Ekim'e kadar sürecek.

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Manavgat Zirai Meteoroloji Eğitim Toplantısı

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