Zırhlı Araç Kazaları İçin TBMM’ye Çağrı

Şırnak’ın İdil İlçesinde bir çocuğun zırhlı polis aracının çarpması sonucu ölmesi tepkilere neden oldu. Bölgedeki 14 baro Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin zırhlı araç kazalarını araştırması çağrısı yaptı.

Son yıllarda özellikle Güneydoğu’daki kentlerde sıkça yaşanan zırhlı araç kazalarından biri de Şırnak’ın İdil ilçesinde meydana geldi. Bu kez 7 çocuklu Miroğlu ailesinin en küçük çocuğu Mihraç Miroğlu kaza kurbanı oldu. Turgut Özal Mahallesi'nde bisikletiyle gezen 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Miroğlu’nun cenazesi otopsinin ardından ilçe mezarlığında defnedilirken, birçok kesim olaya tepki gösterdi.

Barolardan TBMM’ye çağrı

Kazadan sonra Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van Barolarından yapılan ortak açıklamada, zırhlı araçları kullananların gerekli tedbirleri almadığı belirtildi. Son yıllardaki zırhlı araç kazalarıyla ilgili verilere de yer verilen açıklamada şu bilgiler yer aldı; ”İnsan Hakları Derneği’nin (İHD), Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki zırhlı araç çarpmalarına ilişkin 2019 yılında hazırlamış olduğu rapora göre son 10 yılda; 16’sı çocuk 36 kişi hayatını kaybetmiş, 85 kişi de yaralanmıştır. 2019 yılında kamuoyuyla paylaşılan bu rapordan sonra Şırnak, Batman, Diyarbakır ve bölgenin diğer illerinde benzer ölüm ve yaralanma olayları yaşanmaya devam etmiştir. Bu durum zırhlı araçların kullanımından sorumlu kurum ve kişilerin öngörülebilir risk ve tedbirler kapsamında gerekli önlemleri almaları ve sorumluluklarını yerine getirme hususunda gerekli özeni göstermediklerini ortaya koymaktadır.”

Açıklamada, TBMM’ne çağrı yapan barolar şu görüşleri dile getirdi; “TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun zırhlı araçların neden olduğu kazalarla ilgili alt komisyon kurarak araştırma raporu hazırlamasını, yıllardır süregelen bu ölümlere karşı adli ve idari makamların tarafsız ve etkili bir soruşturma yürütmesini talep ediyoruz.”

Siyasilerden tepki

Olaya siyasetçilerden de tepki geldi. Miroğlu’nun yakınlarıyla görüşen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Bu ve benzeri ölümler maalesef ilk değil. Bunları basit kazalar olarak görmüyoruz. Temel sebep, iktidarın Kürt şehirlerinde yürüttüğü politikalar ve güvenlikçi uygulamalardır. Bu ölümlere ve bu ölümlere neden olan uygulamalara karşı her türlü girişimde bulunacağız” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kazaya tepki gösterdi. Tanrıkulu, sanıkların cezasızlık politikalarıyla korunduğunu savunarak şunları söyledi; “Bugüne kadar onlarca çocuk, onlarca yurttaş zırhlı araç çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi. Yargının, yaşam hakkı ihlallerinde sanıkları koruyan tutumu ve iktidarın bu konudaki cezasızlık politikası yine devam edecek mi hep beraber göreceğiz.”

“Zırhlı araçları ehil insanlar kullansın”

VOA Türkçe’nin telefonla ulaştığı Baba Salih Miroğlu, olayın ardından Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile görüştüğünü söyledi. Şoförlük yapan baba Miroğlu kaza sırasında evde olmadığını söyledi. Olayın hukuki boyutuna ilişkin önümüzdeki hafta girişimde bulunacaklarını söyleyen Miroğlu, “Öğrendiğim kadarıyla kaza aşırı hız nedeniyle meydana gelmiş. Kazadan sonra vali bey ile görüştüm. Zırhlı araçları kullanan kişilerin ağır başlı ehil kişiler olmasını istedim. Her atanan memur direksiyon başına geçmesin dedim. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin. Soruşturma ile ilgili konuşmadık. Benim ifademi de kimse almadı daha. Şu anda taziyemiz var. Taziyeden sonra takip edeceğiz” dedi.

