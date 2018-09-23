Zırhlı aracın çarptığı 5 yaşındaki Onur, yaşam savaşını kaybetti

Bayram KAPLAN/İDİL (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde zırhlı polis aracının çarptığı 5 yaşındaki Onur Özalp, yaklaşık 9 ay süren yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 18 Aralık 2017 tarihinde İdil ilçesi Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Zırhlı polis aracı, evinin önünde oynayan Onur Özalp'a çarptı. Ağır yaralanan sevk edildiği Batman Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Evde, cihaza bağlı olarak yaşam savaşını sürdüren küçük Onur, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Onur Özalp'ın cenazesi, İdil ilçesinde toprağa verilecek.
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