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Zırhlı aracın devrilmesi ile şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Akın Çelebi, Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Akın Çelebi (23), özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşmüştü.

Zırhlı aracın devrilmesi ile şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Akın Çelebi, Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Akın Çelebi (23), özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşmüştü. Dün akşam naaşı Trabzon Havalimanı’na getirilen şehit Çelebi için Ortahisar ilçesindeki Gülbahar Hatun Camii’nde düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, TFF Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyükaydın, ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunun üzerine Trabzonspor forması örtülürken, oğlunun fotoğrafına bakan baba Necmi Çelebi ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin cenazesi Sülüklü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Zırhlı aracın devrilmesi ile şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

Zırhlı aracın devrilmesi ile şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

Zırhlı aracın devrilmesi ile şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

Zırhlı aracın devrilmesi ile şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

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