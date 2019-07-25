HABER

Zırhlı araçlar şehit kızı için süslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

Van'da PKK'lı teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan Ferhat Arslan'ın mesai arkadaşları, şehidin dünya evine giren kızı için zırhlı polis araçlarını süsleyerek konvoy oluşturdu - Arslan'ın adının da verildiği araçların şehir turu sırasında, vatandaşlar el sallayarak polislere destek verdi, meslektaşları da konvoyun önünü keserek damattan para almaya çalıştı

Van'da 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin hain tuzağı sonucu şehit olan mahalle bekçisi Ferhat Arslan'ın silah arkadaşları, şehidin dünya evine giren kızı için süsledikleri zırhlı polis araçlarıyla konvoy oluşturdu.

İpekyolu ilçesinde, 10 Mayıs 2016'da terör örgütü PKK mensuplarının yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ferhat Arslan'ın, polis memuru olan kızı Esra Arslan dünya evine girdi.

Meslektaşı Burak Akbaba ile evlenen Arslan'ı, en mutlu gününde, babasının mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Düğün öncesi hazırlıklarını tamamlayan gelin ve damada sürpriz hazırlayan Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, zırhlı polis araçlarını yeni çift için Türk bayraklarıyla süsledi.

Çifti evden alan polisler, huzur ve güvenliğin sağlanmasında kullandıkları zırhlı araçlarla konvoy oluşturup Van'daki caddelerde tur attı.

Şehit Arslan'ın adının da verildiği araçların şehir turu sırasında, vatandaşlar da el sallayarak polislere destek verdi, meslektaşları da konvoyun önünü keserek damattan para almaya çalıştı.

Konvoy eşliğinde Tuşba ilçesindeki bir düğün salonuna götürülen gelin ile damat, unutamayacakları anlar yaşadı.

Düğüne katılan davetlilerle polis memurları, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da şehit kızını yalnız bırakmayarak mutluluğuna ortak oldu.

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
5 yıldızlı otelin 3 yöneticisini tabancayla vurdu (2)5 yıldızlı otelin 3 yöneticisini tabancayla vurdu (2)
Film tutkunları Çalı’da buluşacakFilm tutkunları Çalı’da buluşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düğün Ferhat Aslan şehit kızı Van

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Bayramı ülkelerinde geçirmek için akın ettiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Ezilme tehlikesi geçirdiler

Son dakika Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Son dakika Ordu'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.