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Zırhlı araçta 8 arkadaşı şehit olan yaralı uzman çavuş memleketinde

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 10:19 | Son Güncelleme

BATMAN'da, 4 Ekim'de, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu saldırıdan yaralı kurtulan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz (27), tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden (GATA) taburcu olup memleketi Trabzon’a geldi.

Zırhlı araçta 8 arkadaşı şehit olan yaralı uzman çavuş memleketinde

Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- BATMAN'da, 4 Ekim'de, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu saldırıdan yaralı kurtulan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz (27), tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden (GATA) taburcu olup memleketi Trabzon’a geldi. 2 ay sonra koltuk değneklerinin yardımıyla ayağa kalkmayı başaran Akyüz’ün, ilk isteği birliğine geri dönmek oldu.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 4 Ekim tarihinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 1'i astsubay, 7'si uzman çavuş, 8 asker şehit oldu, 1 asker de ağır yaralandı. Patlamadan ağır yaralı kurtulan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastaneden taburcu edilen ve memleketi Trabzon'un Maçka ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki evinde dönen Akyüz'ün tedavi süreci devam ediyor. Olaydan 2 ay sonra koltuk değneklerinin yardımıyla ayağa kalkan Akyüz, birliğine geri dönmek istediğini söyleri.
'ARACIN DIŞINA SAVRULDUK'
Yaşadığı olayı anlatan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz, 4 Ekim sabahı 9 kişilik ekip olarak askeri araçla yola çıktıklarını belirterek içerisinde bulundukları zırhlı aracın patlama ile savrulduğunu söyledi. Akyüz, "Olay anında gözümü açtığımda toprağın içinde yatıyordum. Vücudumun ısındığını hissettim, kafamı çevirdiğimde 10 metre uzaklıkta aracın yandığını gördüm. O an patlama olduğunu anladım. Uzaklaşmaya çalıştım. Vücudumda kollarım hariç hiçbir yerim hareket etmiyordu. Aracın dışına 5 kişi savrulmuştuk. Olay anında 2 kişi sağ kalmıştık. Arkadan gelen arkadaşlarım oradan bizi çekip kurtardılar. Hastaneye kaldırıldıktan sonra yaralı arkadaşım da şehit oldu. Bana arkadaşlarımın şehit olduğu söylenmedi. 20 gün sonra 8 arkadaşımın şehit olduğunu öğrendim. Rabbim mekânlarını cennet eylesin” dedi.
‘GÖREVDE OLMAK İSTİYORUM'
Şehit arkadaşlarının ailelerine seslenen Akyüz, "Şehitlerimizin aileleri üzülmesinler. Evlatları bu vatana en iyi şekilde hizmetlerini yerine getirdiler. Başları dik olsun, evlatları ölmedi. Çünkü ‘şehitler ölmez’ bu bir gerçektir. Allah razı olsun kendilerinden bu vatana hayırlı evlatlar yetiştirdiler. Vatani görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiler. Onların bıraktıkları yerden biz devam edeceğiz inşallah. İzin verirseler kaldığımız yerden devam edeceğim. Timimde görevde olmak istiyorum. İnşallah doktorlarımız izin verirse kaldığım yerden devam edeceğim” diye konuştu.
Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz'ün babası Ahmet Akyüz de “Oğlum askere giderken annesine 'Ben şehit olmaya gidiyorum. Eğer şehit olursam beni evin bahçesine defnedin' demişti. Annesi bunu bana söylediği zaman çok gurur duydum. Çocuklarımın vatana az bir faydası olması beni gururlandırır" ifadelerini kullandı.

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Zırhlı araçta 8 arkadaşı şehit olan yaralı uzman çavuş memleketindeZırhlı araçta 8 arkadaşı şehit olan yaralı uzman çavuş memleketindeZırhlı araçta 8 arkadaşı şehit olan yaralı uzman çavuş memleketindeZırhlı araçta 8 arkadaşı şehit olan yaralı uzman çavuş memleketinde

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