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Zırhlı araçtan otobana 175 bin dolar "yağdı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 23:30 | Son Güncelleme

ABD'nin Georgia eyaletinde seyir halindeyken kapısı açılan zırhlı para aracından otobana 175 bin dolar saçıldı

ABD'nin Georgia eyaletinde seyir halindeki zırhlı para aracından otobana 175 bin dolar saçıldığı belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Atlanta şehrinin kuzeyindeki 285 nolu otobanda seyahat eden zırhlı para aracının kapısı açılınca taşıdığı paralar etrafa saçıldı.

Zırhlı aracın arkasında seyreden diğer şoförler de araçlarını kenara çekerek, etrafa saçılan dolarları yakalamaya çalıştı.

Olay yerine gelen polis, zırhlı araç personelinin olayı fark edene kadar 175 bin doların yola saçıldığını ve otobana yayılan paraların çoğunun diğer şoförler tarafından toplandığını belirtti.

Olayı araştıran Dunwoody Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Robert Parsons, yaptığı açıklamada, zırhlı araçtan saçılan paraları toplamanın suç olduğu uyarısında bulunarak, "Elimizde sosyal medyada paylaşılan görüntüler var. Bu kişilerin, polisin kapılarını çalmasını beklemeden, topladıkları paraları bir an önce teslim etmelerini bekliyoruz." dedi.

Parsons, şimdiye kadar sadece iki kişinin, ellerindeki 2 bin 100 ve 500 doları iade ettiğini bildirerek plakalarından tespit edilecek diğer şoförlerin hırsızlıkla suçlanacağını dile getirdi.

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otoban zırhlı para aracı

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