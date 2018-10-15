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Zırhlı Birlikler darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 19:29 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde, Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı Lojistik Destek Taburu'nda görev yapan Uzman Çavuş E.A. dinlendi.

15 Temmuz'da "atış serbest" faaliyeti için Sivrihisar'da bulunduğunu ve otobüs şoförü olarak personeli naklettiğini anlatan tanık E.A, 20.30 gibi birliğe döndüklerini, daha sonra aracını temizleyip dolmuşa binerek evine gittiğini ifade etti.

E.A, 23.00 civarında bakım birliğinden bir uzman çavuşun arayıp İsmail Suvay Binbaşının herkesi mesaiye çağırdığını söylemesi üzerine, komşusu Astsubay Mustafa Sarı ile 23.45'te birliğe girdiklerini kaydetti.

Garajda üstlerini değiştirdiklerini, daha sonra askerlerin başına geçmek için tabur binası önüne gittiklerini dile getiren E.A, darbe girişimini de tabur önündeki kalabalıktan öğrendiklerini aktardı.

E.A, bu sırada 4-5 tankın nizamiyeye doğru ilerlediğini de gördüklerini anlatarak, daha sonra Üsteğmen Recep Gümüşoğlu'nun, 01.00 civarı Suvay'ın darbeciler tarafından sıkıştırıldığını ve derhal nizamiyeye gitmeleri gerektiğini söylediğini bildirdi.

Piyade tüfeği ve 4-5 şarjör alıp nizamiye bölgesine doğru koştukları sırada 3-4 teğmen ve kel bir albayın önlerini kesip nerenin personeli olduklarını sorduğuna değinen E.A, bağlı oldukları birliğin binbaşılarının nizamiyede darbecilerce sıkıştırıldığını ifade ettiklerini belirtti.

E.A, bunun üzerine albayın geri dönmelerini istendiğini ancak maket tankın arka tarafından dolanarak nizamiyeye indiklerini vurguladı.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine bu albayı tanıyabileceğini söyleyen E.A, sanıklarla yapılan yüzleştirmede eski albay İsa Sancaklı'yı teşhis ederek "Yüzde yüz eminim." ifadesini kullandı.

İsmail Suvay'ın yanına gittiklerinde kendilerine "Benimle misiniz, değil misiniz?" diye sorduğunu aktaran E.A, bunun üzerine "Emriniz nedir?" komutanım karşılığını verdiklerini dile getirdi.

E.A, Suvay'ın bunun üzerine bir tane bile tankın dışarı çıkmayacağını, halkın da içeri girmeyeceğini belirttiğine işaret etti.

Sabaha doğru Astsubay Hüseyin Yağmur'a, mühimmat çıkarılmamasına destek için iki personelle cephanelik bölgesine gönderildiğini anlatan E.A, o bölgede mühimmat almak için gelebilecek helikopterlere karşı beklediklerini söyledi.

Duruşma, diğer tanık beyanlarının ardından yarına ertelendi.

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15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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