Zırhlı Birlikler darbe davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde dinlenen tanık İ.G, 15 Temmuz'da Zırhlı Birlikler Silah Kurul Başkanlığı Savaş Bölmesi Öğretmeni olarak görev yaptığını belirtti.

İ.G, başka bir yerde görevlendirildiği için bir gün sonra izne çıkacağını, cuma günü son nöbetini tuttuğunu ifade ederek, akşam eşyalarını topladığını, okul karargah nöbetçisi Astsubay Yılmaz Atar ile otururken 19.00-20.00 civarında kendisini telefonla arayan arkadaşının Genelkurmay civarında silah seslerinden bahsedip bilgisi olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Ne olduğunu bilmediğini ilettikten sonra televizyonda haberleri izlediklerini ve İstanbul'da köprünün kapandığını gördüklerini anlatan İ.G, ne olduğunu öğrenmek için Tümen Faaliyet Merkezi'ne gidip bakmaya karar verdiklerini söyledi.