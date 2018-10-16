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Zırhlı Birlikler darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 19:36 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde dinlenen tanık İ.G, 15 Temmuz'da Zırhlı Birlikler Silah Kurul Başkanlığı Savaş Bölmesi Öğretmeni olarak görev yaptığını belirtti.

İ.G, başka bir yerde görevlendirildiği için bir gün sonra izne çıkacağını, cuma günü son nöbetini tuttuğunu ifade ederek, akşam eşyalarını topladığını, okul karargah nöbetçisi Astsubay Yılmaz Atar ile otururken 19.00-20.00 civarında kendisini telefonla arayan arkadaşının Genelkurmay civarında silah seslerinden bahsedip bilgisi olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Ne olduğunu bilmediğini ilettikten sonra televizyonda haberleri izlediklerini ve İstanbul'da köprünün kapandığını gördüklerini anlatan İ.G, ne olduğunu öğrenmek için Tümen Faaliyet Merkezi'ne gidip bakmaya karar verdiklerini söyledi.

Yürürken eski kursiyerlerden Ahmet Faruk Çavuşoğlu'nu gördüklerini, onun da Kara Havacılık Komutanlığındaki devresinin helikopterlere mühimmat yüklendiğinden bahsettiğini belirten İ.G, tümen binasına yaklaştıklarında da bir uzman çavuşla karşılaştıklarını ifade etti.

"Köksal" isimli uzmanın, "Adamın birisi geldi ve ben tümen komutanıyım dedi." ifadesini kullandığını dile getiren İ.G, bunun üzerine geri döndüklerini belirtti.

İ.G, dönüş sırasında Yılmaz Atar'ın telefonunun çaldığını, sonra da onun personeli arayarak çağırdığını anlattı.

"O esnada dikkatimi çeken şeylerden biri, Fatih Çubukçu’yu sivil bir araca binmeye çalışırken gördüm. Elinde kağıtlar vardı, yere düşürdü ve topladı." diyen İ.G, sonrasında AlbayTürker Bilgetürk'ün odasındaki televizyondan darbe girişiminden haberdar olduklarını kaydetti.

Bilgetürk'ün, plan odasında toplanılmasını emrettiğini, orada da odalarına çıkmaları, lambaların kapatılıp kendilerini güvenliğe almalarının söylendiğini ifade eden İ.G, sabaha kadar odasında kaldığını söyledi.

İ.G, sabaha karşı Türker Bilgetürk'ün darbecileri teslim almak üzere çağırdığı haberi üzerine dışarıya çıktıklarını belirterek, oradakiler teslim alındıktan sonra Akıncı Üssü'nün kontrol altına alınması için çıkarıldıklarını kaydetti.

İ.G, o geceyi de Akıncı Üssü'nde geçirdikten sonra dersler dolayısıyla öğretmenlerin çağrıldığını anlattı.

Tanık beyanlarının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi.

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15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Zırhlı Birlikler darbe davası

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