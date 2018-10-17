Zırhlı Birlikler darbe davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.
Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Zırhlı Birlikler'de vatani görevini yapan M.Y, saat 21.00 civarında gazinoda televizyon izlerken başka bir taburun komutanı olan bir yarbayın girip acilen koğuşlara gitmelerini söylediğini anlattı.
Gazinodan çıktıklarını bildiren M.Y, bir süre sonra da başçavuş Ali Berçin'in bölüğün önünde toplanmalarını söylediğini, sonra da kendilerini tank nişancısı, sürücü diye ayırdığını belirtti.
Tanklara bindirildiklerini, başçavuş Hulusi Yıldız'ın aldığı emir doğrultusunda oradan da nizamiyeye gitmelerini kendilerine ilettiğini aktaran M.Y, tankın nişancı bölmesinde bulunur vaziyette nizamiyeye indiklerini kaydetti.
Hulusi Yıldız'ın tanktan çıkmamalarını söylediğini belirten M.Y, saat 03.00 civarı kimseye görünmeden yemekhaneye gitmelerinin istendiğini dile getirdi.
M.Y, yemekhaneye gittikten sonra saat 06.00 civarı tankları garaja götürmek üzere acilen çağrıldıklarını ifade ederek, ancak ortalığın karışık olduğunu, Hulusi Yıldız'ın tankların akülerini sökmelerini emretmesi üzerine bu emri yerine getirdiklerini bildirdi.
- İtirafçı tanık dinlendi
Duruşmada dinlenen itirafçı tanık Y.Ç. de darbe girişiminin yaşandığı gece cephanelikte görev yapan sanık eski teğmen Ahmet Çakır hakkında beyanda bulundu.
Ankara'da üniversiteyi 2009'da kazandıktan sonra öğrencilere ders çalıştırmak maksadıyla örgüte katıldığını belirten Y.Ç, 2011'de de Ahmet Çakır ile bu şekilde tanıştığını söyledi.
Çakır'ın Batıkent'te Alper Şahin isimli başka bir öğrenciyle kaldığını ve sınavlara hazırlandıklarını anlatan Y.Ç, onların evine de gittiğini belirtti.
Y.Ç, 2011 sonuna doğru yanlarına götürüldüğü lise son sınıf öğrencileri Ahmet ve Alper'in Kara Harp Okulu'nu kazandığını, bu kişiler Kara Harp Okulu'ndayken de zaman zaman görüşmeye devam ettiğini dile getirdi
Üniversiteden mezun olduktan sonra 2013'te örgütün yönlendirmesiyle Kenya'ya gittiğini, Türk okullarında çalıştığını, 17/25 Aralık'ın ardından örgütle irtibatını kopardığını belirten Y.Ç, Ahmet Çakır ile de 2013'ten sonra görüşmediğini, bu yüzden bu tarihten sonra örgütle bağının olup olmadığını bilmediğini anlattı.
Çakır ve Şahin'in Isparta'dan getirilmiş çocuklar olduğunu ifade eden Y.Ç, şunları söyledi:
"Örgüt zaten lise son sınıftaki öğrencileri askeriyeye yönlendiriyordu. Onlarla ilgilenen kişiler manevi ve milli duygularını kullanarak askeriyeye yönlendirmeye çalışıyorlar. Ben sadece başlarında eve geliş gidişlerini kontrol amaçlı dururdum. Kara Harp Okulu'nu kazandıktan sonra hafta sonları ya da iki haftada bir görüşüyorduk."
Ahmet Çakır'ın söz alarak tanığı tanımadığını belirtmesinden sonra Y.Ç, sanığın babasının ve kardeşinin ismini de söyledi.
Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
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