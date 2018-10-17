Zırhlı Birlikler darbe davası

Tanklara bindirildiklerini, başçavuş Hulusi Yıldız'ın aldığı emir doğrultusunda oradan da nizamiyeye gitmelerini kendilerine ilettiğini aktaran M.Y, tankın nişancı bölmesinde bulunur vaziyette nizamiyeye indiklerini kaydetti.

Gazinodan çıktıklarını bildiren M.Y, bir süre sonra da başçavuş Ali Berçin'in bölüğün önünde toplanmalarını söylediğini, sonra da kendilerini tank nişancısı, sürücü diye ayırdığını belirtti.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Zırhlı Birlikler'de vatani görevini yapan M.Y, saat 21.00 civarında gazinoda televizyon izlerken başka bir taburun komutanı olan bir yarbayın girip acilen koğuşlara gitmelerini söylediğini anlattı.

Hulusi Yıldız'ın tanktan çıkmamalarını söylediğini belirten M.Y, saat 03.00 civarı kimseye görünmeden yemekhaneye gitmelerinin istendiğini dile getirdi.

M.Y, yemekhaneye gittikten sonra saat 06.00 civarı tankları garaja götürmek üzere acilen çağrıldıklarını ifade ederek, ancak ortalığın karışık olduğunu, Hulusi Yıldız'ın tankların akülerini sökmelerini emretmesi üzerine bu emri yerine getirdiklerini bildirdi.

- İtirafçı tanık dinlendi

Duruşmada dinlenen itirafçı tanık Y.Ç. de darbe girişiminin yaşandığı gece cephanelikte görev yapan sanık eski teğmen Ahmet Çakır hakkında beyanda bulundu.

Ankara'da üniversiteyi 2009'da kazandıktan sonra öğrencilere ders çalıştırmak maksadıyla örgüte katıldığını belirten Y.Ç, 2011'de de Ahmet Çakır ile bu şekilde tanıştığını söyledi.

Çakır'ın Batıkent'te Alper Şahin isimli başka bir öğrenciyle kaldığını ve sınavlara hazırlandıklarını anlatan Y.Ç, onların evine de gittiğini belirtti.

Y.Ç, 2011 sonuna doğru yanlarına götürüldüğü lise son sınıf öğrencileri Ahmet ve Alper'in Kara Harp Okulu'nu kazandığını, bu kişiler Kara Harp Okulu'ndayken de zaman zaman görüşmeye devam ettiğini dile getirdi