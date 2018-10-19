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Zırhlı Birlikler darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 18:52 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde dinlenen tanık Astsubay M.A, 15 Temmuz'da 21.30 civarı bölük astsubayı Ahmet Özdemir'in Whatsapp grubuna attığı "herkes mesaiye" mesajı üzerine birliğe gittiğini anlattı.

Daha sonra tanklara mühimmat yüklenmesi için cephaneliğe gönderildiklerini dile getiren M.A, cephaneliğe gece 12 civarında gittiklerini ve o sırada dışarıda ne olup bittiğini bilmediklerini söyledi.

M.A, üsteğmen İbrahim Zengin'in levyeyle cephaneliğe ait bir deponun kapı kilidini kırmaya çalıştığını belirterek, ona "Komutanım Ömer astsubayı aradım, 5 dakikaya geliyormuş." dediğini aktardı. Bunun üzerine ise Zengin'in, "5 dakikamız yok. Sen de bana yardımcı ol." dediğini belirten M.A, bu ifade sonrası tankına döndüğü sırada üsteğmenin kapıyı kırmış olduğunu ifade etti.

M.A, ancak içeride istenen mühimmat olmadığını, bu sırada daha ilerideki depoya gelen Ömer Güngör astsubayın, talep edilen mühimmatı vermek üzere çağırdığını söyledi.

Söylenen mühimmatları Ömer astsubayın bulunduğu depodan bizzat kendisinin alıp taşıdığını belirten M.A, kalkışma olduğunu öğrendikten sonra tankların dışarı çıkarılmadığını anlattı.

Tanık beyanlarının ardından duruşma, pazartesi gününe ertelendi.

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