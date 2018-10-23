Zırhlı Birlikler darbe davası

İ.Y, bir ara Mendi'nin tabancasının da alındığını, silah doğrultularak mühimmat istendiğini, sonrasında silahın şarjörünün de çıkarılarak atıldığını gördüğünü dile getirdi.

Darbe girişiminin yaşandığı tarihte vatani görevini yerine getiren tanık eski er İ.Y, bağlı olduğu Eğitim Destek Bölük Karargahı'nda saat 23.00 sonrası bağrışma sesleri duyduğunu söyledi. İ.Y, alt katlara indiğinde, okulda kurs gören yaklaşık 10 asteğmenin Uzman Çavuş Hüseyin Mendi'den mermi istediklerini ancak aralarında arbede yaşandığını bildirdi.

İ.Y, G3 silahı şarjörlerinin alındığını, mühimmat kasalarının boşaltıldığını ve kilidin de kırık olduğunu sonradan gördüğünü anlattı.

- Binbaşıyı öldürmeyi düşünmüşler

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde vatani görevini yapan eski er M.A. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla beyanda bulundu.

M.A, cephanelik nizamiyesinde 23.00'te nöbete başladığını ve kısa süre sonra nizamiyeye bir helikopterin ve tankların gelmeye başladığını anlattı.

Binbaşı Özkan Gürkol'un nizamiyeye geldiğini belirten M.A, onun ayrıca kontrolü alma ve tanklara mühimmat yükleme konusunda cephanelikte görevli başçavuş Hüseyin Yağmur'la tartıştığını söyledi.

M.A, Gürkol'un tanklardaki astsubayların çıkmasını ve yerine kursiyer teğmenlerin girmesi talimatı verdiğini, bu arada tanka çıkmaya çalışan bir yüzbaşıya ve tanka da ateş ettiğini hatırladığını belirtti.

İlerleyen saatlerde başçavuş Hüseyin Yağmur'un kontrolü ele geçirerek, tanklardaki mühimmatları çıkardığını ve tankların ayrılmasını sağladığını bildiren M.A, diğer erlerle Gürkol'un tehlikeli olduğu konusunda konuştuklarını dile getirdi.