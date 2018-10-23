Zırhlı Birlikler darbe davası

Orada bulunan diğer personelin ve kendisinin kalkışmadan haberdar olduğunu, İsmail Suvay'ın herkesin silah almasını emretmesi sonrası kuşkulandıklarını belirten T.M.E, ancak Suvay'ın "Nizamiyedeki tankları ve ZPT'leri durdurmak üzere gidiyoruz" diye de açıklama yaptığını kaydetti.

T.M.E, 22.00 civarı kışlaya giriş yaptığını ve anormal bir durum olmadığını belirterek, görev yaptığı Lojistik Destek Komutanlığı Kışla Hizmet Bölüğüne geçtiğini kaydetti.

T.M.E, Suvay'ın araçla kendisi ve diğer personelin de yaya olarak nizamiyeye doğru gittiğini dile getirerek, nizamiye bölgesinde gördüğü Astubay Hulusi Yıldız'a tankları çıkarıp çıkarmayacağını sorduğunu, onun da çıkarmayacağını söylediğini aktardı.

Oradaki tankların hareket etmemesi için bozulmasına yönelik emir doğrultusunda yardımcı olduğunu anlatan T.M.E, daha sonra da bölüğüne döndüğüne ifade etti.

Tanık beyanlarının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi.

