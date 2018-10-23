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Zırhlı Birlikler darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya, tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde dinlenen Astsubay T.M.E, 15 Temmuz'da mesai sonrası evindeyken Astsubay Vural Ballı'nın arayıp amiri binbaşı İsmail Suvay'ın emri üzerine birliğe çağırdığını söyledi.

T.M.E, 22.00 civarı kışlaya giriş yaptığını ve anormal bir durum olmadığını belirterek, görev yaptığı Lojistik Destek Komutanlığı Kışla Hizmet Bölüğüne geçtiğini kaydetti.

Orada bulunan diğer personelin ve kendisinin kalkışmadan haberdar olduğunu, İsmail Suvay'ın herkesin silah almasını emretmesi sonrası kuşkulandıklarını belirten T.M.E, ancak Suvay'ın "Nizamiyedeki tankları ve ZPT'leri durdurmak üzere gidiyoruz" diye de açıklama yaptığını kaydetti.

T.M.E, Suvay'ın araçla kendisi ve diğer personelin de yaya olarak nizamiyeye doğru gittiğini dile getirerek, nizamiye bölgesinde gördüğü Astubay Hulusi Yıldız'a tankları çıkarıp çıkarmayacağını sorduğunu, onun da çıkarmayacağını söylediğini aktardı.

Oradaki tankların hareket etmemesi için bozulmasına yönelik emir doğrultusunda yardımcı olduğunu anlatan T.M.E, daha sonra da bölüğüne döndüğüne ifade etti.

Tanık beyanlarının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi.

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15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Zırhlı Birlikler darbe davası

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