Zırhlı Birlikler darbe davası

15 Temmuz'da 21.00 civarı koğuşta yatarken tabur komutanı çağırdığı için alelacele kaldırıldığını ve botlarını giyemeden, terliklerle araç başına gittiğini anlatan Y.K, Çubukçu'yu almak için lojmanlara gidecekken nöbetçi üsteğmen İbrahim Zengin'in Subay Temel Bölüğünde olduğunu belirtmesi üzerine oraya geçtiğini kaydetti.

Fatih Çubukçu'nun darbe girişiminden 10 gün önce davranışlarının değiştiğini bildiren Y.K, birliğe yeni gelen Semih isimli bir binbaşıyla farklı yerlerde görüşmeler yaptığını, bunu yaparken de telefonunu araçta bıraktığını söyledi.

Y.K, Çubukçu'nun duruşmanın da sanıkları arasında bulunan Özkan Gürkol'un özel aracıyla geldiğini öğrendiğini ifade ederek, tabur binasına gittiğinde kapıda bulunan dört teğmenin kendisini durdurduğunu söyledi. Birinin de kendisine silah doğrulttuğunu belirten Y.K, içeri girmediğini ancak binbaşı Gürkol'un diğer teğmenlere yönelik konuşma yaptığını duyduğunu ifade etti.

Y.K, Fatih Çubukçu'nun üsteğmen İbrahim Zengin'i de araç komutanı olarak bindirerek bu dört teğmeni tank garajına gönderdiğini, onları bıraktıktan sonra yine tabur komutanının yanına döndüklerini bildirdi.

Daha sonra da land araca 8-9 teğmenin bindirildiğini ve cephaneliğe gittiğini belirten Y.K, orada bir kargaşa olduğunu, Öztürk Gür olarak hatırladığı üsteğmenin ve beraberindeki askerleri depoların kilitlerini kırmaya çalışırken gördüğünü söyledi.

İbrahim Zengin'in de ne olduğunu anlamaya çalıştığını, ancak Öztürk Gür'ün onu konuşturmadığını ifade eden Y.K, landın içinin bir anda mühimmatla doldurulduğunu ve Fatih Çubukçu'nun emriyle Gür'ün 200 metre atış alanına gitmelerini bildirdiğini dile getirdi.