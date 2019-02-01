Zırhlı Birlikler darbe davası

Gürkol'un, bölgedeki kursiyer askeri personeli tank mürettebatı oluşturacak şekilde eşleştirdiğini, kendisinin de aralarında bulunduğu kursiyerlere tank kullanmayı bilip bilmediklerini sorduğunu anlatan Emre Z, şüphelendiği için bilmediğini söylediğini ifade etti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Bunun üzerine bir teğmenin tankın içine girdiğini, Gürkol'un tankların yürütülmesi emrini yinelemesi üzerine tank mürettebatının tankın önüne geçtiğini dile getiren Emre Z, teğmenin, "Ben asker arkadaşlarımı mı ezeceğim." diyerek tankı hareket ettirmediğini söyledi.

- "Asker yönetime el koydu"

Tanık Süleyman K, olay günü ulaştırma eri olarak Zırhlı Birlikler'de vatani görevini yaptığını dile getirdi.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam kışla içinde sebebini bilmediği bir hareketlilik yaşandığını, tümene gelen helikopterlerin olduğunu anlatan Süleyman K, darbeci askerlerden birinin, "Hükümet düştü, Erdoğan gitti. Asker yönetime el koydu." ifadelerini kullandığını devre arkadaşlarından birinden duyduğunu bildirdi.

Süleyman K, sanık eski üsteğmen Öztürk Gür'ün darbe girişiminin bastırılmasından sonra kendisine, "Bir şey sorarlarsa gece gördüğün hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyeceksin." dediğini ifade etti.

Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.

