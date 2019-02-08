HABER

Zırhlı Birlikler darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 20:56 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Dava dosyasındaki bilgi ve belgelere karşı sanıkların ek savunmalarının alındığı duruşmada, 15 Temmuz'da sanık eski binbaşı Özkan Gürkol'un Zırhlı Birlikler kışlasına sivil aracıyla giriş yaptığına dair görüntüler gösterildi.

Söz alan sanık Gürkol, bunun normal bir durum olduğunu, olay tarihinden önce de kışlaya sivil aracıyla giriş yaptığını ileri sürdü.

Sanıklardan Erdal Yetim ise kışla içine sadece plakaları belirlenmiş olan kantin araçlarının girebildiğini, sivil plakalı araçların alınmadığını söyledi.

Diğer bilgi ve belgelere ilişkin sanıkların ek savunmaların alınmasının ardından duruşmaya, gelecek hafta devam edilmek üzere ara verildi.

PARTNERBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmazBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmaz
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması operasyonu
Avcılar’da dubleks ev alev alev yandıAvcılar’da dubleks ev alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi FETÖ Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Fiyatlarda düşüş başladı!

Fiyatlarda düşüş başladı!

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yaya ölümleri azaldı

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilit

İntihar girişimi trafiği kilitledi!

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.