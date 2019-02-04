Zırhlı Birlikler darbe davasında ara karar

Dava dosyasına gelen ve okunan belgeler hakkında ayrıca bir talebinin bulunmadığını dile getiren Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir delillerin bulunduğu, sanıkların üzerine atılı suçların Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen katalog suçlardan olduğu ve yasada öngörülen ceza miktarları dikkate alındığında verilmesi muhtemel cezalar ile tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu beyan ederek tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Buna göre mahkeme, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılarak 14 Temmuz 2016'da aktif hale getirilen ve darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından kullanılan başkaları adına kayıtlı telefonların incelemesinin yapılarak raporlarının dava dosyasına istenilmesine, bazı sanıklar ve avukatlarının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Korgeneral Metin Gürak'ın tanık olarak dinlenilmesi talebinin reddedilerek daha önce beyanda bulundukları Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinden ifade tutanaklarının istenilmesine karar verdi.

Tutuklu sanıkların da tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, yarın devam edilmek üzere duruşmayı erteledi.

