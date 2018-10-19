Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Astsubay Ali Berçin'in nöbetçi olduğunu ve yapılan içtimada şoförler, nişancılar ve doldurucuların ayrıldığını ifade eden İ.Ç, kendisinin tank sürücü olduğunu belirtti.

Yat içtimasının saat 21.00'de alınmasının ardından koğuşta otururken 22.30 sıralarında silah sesleri duyduklarını ve asteğmenlerin elinde silahla bir yere gittiklerini gördüklerini anlatan İ.Ç, bundan yaklaşık 10 dakika sonra koğuşa giren teğmenin askerleri bölüğün önüne götürdüğünü bildirdi.

Mühimmat yüklendikten sonra tanklarına birer teğmen bindirildiğine dikkati çeken İ.Ç, buradan tümen nizamiyesine hareket ettiklerini anlattı.

- "Dışarıdakiler terörist, onlara tankla ateş edeceksiniz"

İ.Ç, nizamiyedeyken başlarında olan Astsubay Hulusi Yıldız'ı oradaki bir rütbelinin çağırdığını ifade ederek, Yıldız'ın bu kişinin yanına giderek tekmil verdiğini söyledi.

Rütbelinin "Dışarıdaki insanlar terörist, onlara tankla ateş edeceksiniz." dediğini, Hulusi Yıldız'ın ise "Onlar halk, ben böyle bir emri yerine getiremem." diyerek karşılık verdiğini aktaran İ.Ç, yaşananları şöyle anlattı:

"Sonra o komutan silahına sarıldı, Hulusi başçavuş da silahını çekti. Bizim uzman çavuşlar da silahını çekti. Sonra 'Emrime itaatsizlik edemezsin.' diye tartıştılar. Hulusi başçavuş 'Ben emre itaatsizlik etmiyorum ama ben bu emri yerine getiremem, gerekirse mesleği bırakırım.' dedi. Sonra komutanımız, tartışma devam ederken uzman çavuşlara, 'Çabuk askerleri bizim bölüğe götürün.' dedi. Kimse alıp götürmesin diye bizi. Sonra biz bölüğe çıktık."