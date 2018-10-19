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Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Zırhlı Birlikler'de vatani görevini yapan tanık İ.Ç. beyanda bulundu.

Yat içtimasının saat 21.00'de alınmasının ardından koğuşta otururken 22.30 sıralarında silah sesleri duyduklarını ve asteğmenlerin elinde silahla bir yere gittiklerini gördüklerini anlatan İ.Ç, bundan yaklaşık 10 dakika sonra koğuşa giren teğmenin askerleri bölüğün önüne götürdüğünü bildirdi.

Astsubay Ali Berçin'in nöbetçi olduğunu ve yapılan içtimada şoförler, nişancılar ve doldurucuların ayrıldığını ifade eden İ.Ç, kendisinin tank sürücü olduğunu belirtti.

İ.Ç, garaj bölgesinde tankları hazırlayıp cephaneliğe gönderildiklerini dile getirerek, 4-5 tank halinde gittiklerini kaydetti.

Mühimmat yüklendikten sonra tanklarına birer teğmen bindirildiğine dikkati çeken İ.Ç, buradan tümen nizamiyesine hareket ettiklerini anlattı.

- "Dışarıdakiler terörist, onlara tankla ateş edeceksiniz"

İ.Ç, nizamiyedeyken başlarında olan Astsubay Hulusi Yıldız'ı oradaki bir rütbelinin çağırdığını ifade ederek, Yıldız'ın bu kişinin yanına giderek tekmil verdiğini söyledi.

Rütbelinin "Dışarıdaki insanlar terörist, onlara tankla ateş edeceksiniz." dediğini, Hulusi Yıldız'ın ise "Onlar halk, ben böyle bir emri yerine getiremem." diyerek karşılık verdiğini aktaran İ.Ç, yaşananları şöyle anlattı:

"Sonra o komutan silahına sarıldı, Hulusi başçavuş da silahını çekti. Bizim uzman çavuşlar da silahını çekti. Sonra 'Emrime itaatsizlik edemezsin.' diye tartıştılar. Hulusi başçavuş 'Ben emre itaatsizlik etmiyorum ama ben bu emri yerine getiremem, gerekirse mesleği bırakırım.' dedi. Sonra komutanımız, tartışma devam ederken uzman çavuşlara, 'Çabuk askerleri bizim bölüğe götürün.' dedi. Kimse alıp götürmesin diye bizi. Sonra biz bölüğe çıktık."

İ.Ç, mahkeme başkanın sorusu üzerine, bu rütbeli kişinin yanındaki teğmenlerin de Hulusi Yıldız ve kendilerine silah doğrulttuğunu ifade etti.

Sanıklardan eski albay İsa Sancaklı'nın, duruşmadan önce Hulusi Yıldız ya da başka biriyle görüşüp görüşmediğini sorduğu İ.Ç, davadan dün itibarıyla kapısına gelen polislerin tebligat getirmesinden dolayı haberi olduğunu, daha önce de kimseyle görüşmediğini söyledi.

İ.Ç, terör eylemi olarak bildikleri olayların da darbe girişimi olduğunu sabah içtimasında öğrendiğini dile getirdi.

Diğer tanık beyanlarının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

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15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü zırhlı birlikler

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