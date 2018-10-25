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Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:28 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya, tanık beyanlarıyla devam edildi.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık Astsubay R.P, 15 Temmuz'da tümende istihbarat şubesinde görev yaptığını belirterek, hasta eşine refakat ettiği için izinli olan şube müdürü Muharrem Erdem'in, o gün vekaleten yerine bakan binbaşı Aziz Çiçek'le devir teslim işlemlerini yaptıklarını söyledi.

O gün normal mesaisinin ardından evine gittiğini dile getiren R.P, saat 19.00 civarında Çiçek'in, ardından da komutanının habercilerinin ve en sonunda Tümen Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol'un aradığını, bir intikal ile ilgili emir bulunamadığı için sıkıntı olduğunu anlattı. R.P, bunun üzerine tümene gittiğini, emri bulup komutana arz ettiğini belirterek, sorun olmadığı anlaşılınca konunun kapandığını kaydetti.

Çiçek'in, ileri tarihli bir intikal emrini daha hazırladıktan sonra çıkmasını söylediğini dile getiren R.P, yaklaşık bir saat sonra, 20.10 gibi kışladan ayrıldığını ifade etti.

R.P, evdeyken saat 23.00 gibi kendisini arayan ve tümende mesai yapıldığını söyleyen Çiçek'in, çağırması üzerine tekrar kışlaya gittiğini söyledi.

Kışlaya 2 nolu nizamiyeden girip, şubesinin bulunduğu tümen karargahına çıktığını ve üstünü değiştirdiğini anlatan R.P, orada şube müdürü Muharrem Erdem'i gördüğünü ve odasında görüştüklerini dile getirdi.

R.P, o sırada dışarıda neler olup bittiğinden haberi bulunmadığını ifade ederek, Erdem'in "Yabancı personel gelmiş, kurmay başkanını görevden almışlar, tümen komutanı değişiyor." şeklinde bilgi verdiğini aktardı.

Daha sonra TRT'de okunan bildiriyi gördüklerini dile getiren R.P, Erdem'in nizamiyeden aranması sonrası Faaliyet İzleme Merkezi'ne (FİM) geçtiklerini belirtti. R.P, birlikten olmayan yabancı personeli FİM'e girip çıkarken gördüğünü de kaydetti.

Erdem'in nizamiyedekilerle cep telefonu ile görüştüğünü, "halka ateş etmeyin, dikkat edin, galeyana gelmeyin" gibi emirler verdiğini iddia eden R.P, o konuşurken astsubay arkadaşlarıyla görüşmek için FİM'den çıktığını bildirdi.

R.P, Erdem'in arayıp birlikte nizamiyeye ineceklerini söylemesi sonrasında dışarı çıktıklarını, yürürken dizilmiş tankları gördüklerini vurguladı.

- Tankla çıkan üsteğmen "Başımı yaktınız" diye bağırmış

Dışarı çıkan tanklardan haberleri olmadığını, bu sırada o tankların içeri girdiğini anlatan R.P, üsteğmen Koray Korkmaz'ın panik halinde bağırdığını, "Kandırdınız beni, başımı yaktınız. Niye beni gönderdiniz?" gibi ifadeler kullandığını söyledi.

R.P, Muharrem Erdem'in de "Hangi emre göre çıktın? Kim sana dışarı çık dedi?" gibi ifadeler kullandığını, tanktan inen Korkmaz'ı yarbay Fatih Çubukçu'nun çağırıp görüştüğünü aktardı.

Bu sırada yabancı bir albay gördüklerini ve Erdem'in kim olduğunu öğrenmek için yanına gittiğini anlatan R.P, "Onunla konuştu. Konuşma bittikten sonra bana albay İsa Sancaklı. İzmir'den gelmiş. Ne işi var burada?" dediğini dile getirdi.

Yürümeye devam ettiklerini ve nizamiye bölgesinde Lojistik Destek Komutanı Binbaşı İsmail Suvay'ın durdurup Muharrem Erdem'e yönelik "Bizden misiniz, onlardan mısınız? Bizden değilseniz gelmeyin." dediğini belirten R.P, Erdem'in de yardıma geldiklerini söylediğini ifade etti.

R.P, sabaha kadar nizamiye bölgesinde bulunduklarını dile getirerek, ilerleyen saatlerde tümen karargahındaki darbecilere müdahale edildiğini ve gözaltıların yapıldığını kaydetti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Zırhlı Birlikler darbe davası

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