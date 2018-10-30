Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, tanklara karşı koymaya çalışan Emin Güner'in şehit edilmesine ilişkin "kasten adam öldürmek" ile 7 vatandaşa karşı "öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrıca dava açılan ve bu davanın da sanıkları arasında bulundukları için dosyası birleştirilen 16 kişi savunma yaptı. Sanık eski üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç, darbe girişiminin yaşandığı gün nöbetçi olduğunu ve akşam saatlerinde tabur komutanı da olan tümen nöbetçi amiri Yarbay Erdal Yetim'in, Jandarma Genel Komutanlığına terör saldırısı yapıldığını, şehit ve yaralılar bulunduğunu belirterek, buraya gitmesini söylediğini aktardı. Kılıç, o zamana kadar da sadece televizyondan boğaz köprüsünün kapatıldığını gördüğünü, bunun da terör saldırısı dolayısıyla yapılmış olabileceğinin belirtildiğini ifade etti.

Başka bir bölüğün komutanı Ayhan Şen'in de arayıp sıkıyönetim ilan edildiğini, tabur komutanının ona ulaşmaya çalıştığını ancak ulaşamadığını söylediğini bildiren Kılıç, tabur komutanı Yetim ile görüştüğünü ve onun Jandarma Genel Komutanlığına gitmesine yönelik emri verdiğini kaydetti. Kılıç, Külliye yakınındaki Beştepe Köprüsü olarak bilinen yerde bir otobüs yolu kapattığı için Jandarma Genel Komutanlığına doğru dönüş yapamadıklarını ve vatandaşların da tepkisinden dolayı birliğe dönmek için Eskişehir yolunu kullanmak üzere ters yönden girdiklerini savunarak, ileride AK Parti Genel Merkezi ve vatandaşların bulunduğundan bilgisi olmadığını savundu. Eskişehir yoluna çıkmaları mümkün olmayınca geldikleri yoldan gitmek üzere döndüklerinde tanktan atıldığını ve darbedildiğini iddia eden Kılıç, o gün şehit olan Emin Güner'in tankta bulunduğunun ise bir varsayım olduğunu öne sürdü. Kılıç, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. - Zırhlı Birlikler olayların dışında kalmış Darbe girişimi sırasında karargahı ele geçirmeye çalışan sözde yurtta sulh konseyi üyesi sanık eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker de savunma yaptı.