Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, tanklara karşı koymaya çalışan Emin Güner'in şehit edilmesine ilişkin "kasten adam öldürmek" ile 7 vatandaşa karşı "öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrıca dava açılan ve bu davanın da sanıkları arasında bulundukları için dosyası birleştirilen 16 kişinin savunmasının alınmasına devam ediliyor.

Darbe girişiminin yaşandığı gece başka bir birlikte görevliyken tümene gelen ve o gece sözde "kurmay başkanlığı" yapan kurmay albay Faruk Yaman beyanda bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen Yaman, salonda bulunan hiçbir sanığa emir vermediğini, onlara emir komuta yetkisi bulunmadığını, ayrıca onları tanımadığını ileri sürdü.

Yaman, haklarında suçlamada bulunan sanıkları burada gördüğünü ve tanıdığını ifade etti.