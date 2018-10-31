Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, tanklara karşı koymaya çalışan Emin Güner'in şehit edilmesine ilişkin "kasten adam öldürmek" ile 7 vatandaşa karşı "öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrıca dava açılan ve bu davanın da sanıkları arasında bulundukları için dosyası birleştirilen 16 kişinin savunmasının alınmasına devam ediliyor.
Darbe girişiminin yaşandığı gece başka bir birlikte görevliyken tümene gelen ve o gece sözde "kurmay başkanlığı" yapan kurmay albay Faruk Yaman beyanda bulundu.
Suçlamaları kabul etmeyen Yaman, salonda bulunan hiçbir sanığa emir vermediğini, onlara emir komuta yetkisi bulunmadığını, ayrıca onları tanımadığını ileri sürdü.
Yaman, haklarında suçlamada bulunan sanıkları burada gördüğünü ve tanıdığını ifade etti.
"Ben tankların birlik dışına çıktığını bile tanklar kışlaya döndükten çok sonra, sabaha karşı öğrendim." diyen Yaman, mahkemede verdiği ilk ifadesindeki beyanlarını kabul ettiğini belirtti.
Yaman, tümene gittikten sonra yazılı emir geleceğinin söylendiğini ancak gelen emirde kendi ismini görmediği için zor durumda kaldığını iddia ederek, tümen komutanlığını devralan tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in kurmay başkanlığı görevi yapmasını sözlü olarak bildirdiğini ileri sürdü.
Gece boyunca arandığını ve tank talebinde bulunulduğunu öne süren Yaman, "Bunların hepsini reddettim." dedi.
Yaman, terör saldırısı gerekçesiyle verilen alarmı iletmekten başka bir şey yapmadığını iddia ederek, Kırker darbeyle alakalı bir emir verse ona tabi olmayacağını savundu.
Şehit Emin Güner'in tanktan düşerek öldüğüne dair iddianın da doğru olmayabileceğini öne süren Yaman, bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğini söyledi.
Yaman, savunmasının sonunda beraat talebinde bulundu.
- Eski kurmay albay Sancaklı da suçlamaları kabul etmedi
Sanık eski kurmay albay İsa Sancaklı da savunmasında birlik dışına çıkan tankların hazırlanması, mühimmat yüklenmesi ve dışarı çıkması için emir verdiği, iddianamede belirtilen sanıklarla fikir ve eylem birlikteliği içinde olduğu yönünde suçlamalar bulunduğunu söyledi.
Yargılanan sanıkları tanımadığını daha önceki savunmasında da söylediğini aktaran Sancaklı, bu yüzden onlarla fikir ve eylem birlikteliği olmadığını iddia etti.
Sancaklı, tanklara hazırlanması, mühimmat yüklenmesi ve dışarı çıkmalarına yönelik de emir veremeyeceğini, belirtilen saatlerde tümen komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol ile oradan ayrılmış olduğunu öne sürdü.
Tankların hazırlanması, mühimmat yüklenmesi ve dışarı çıkması yönünde bir söyleme ve olaya şahitlik etmediğini ileri süren Sancaklı, şehit Emin Güner'in tanktan atlayarak ölmediğinin kanıtının da otopsi raporu olduğunu savundu.
Suçlamaları kabul etmeyen Sancaklı, beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya öğle arası verildi.
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