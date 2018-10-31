Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, tanklara karşı koymaya çalışan Emin Güner'in şehit edilmesine ilişkin "kasten adam öldürmek" ile 7 vatandaşa karşı "öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrıca dava açılan ve bu davanın da sanıkları arasında bulundukları için dosyası birleştirilen 16 kişinin savunmasının alınmasına devam edildi.

Sanık eski uzman çavuş Yusuf Akbulut, daha önce yaptığı savunmasının geçerli olduğunu ve kabul ettiğini söyledi.

Akbulut, 15 Temmuz'da takım komutanı Sinan Ünal'ın emriyle Koray Korkmaz'ın emrine girdiğini, onun da Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na terör saldırısı olduğunu, emir gelmesi halinde çıkış yapabileceklerini belirttiğini ifade etti.

Bindiği tankın kule bölmesinin arızalı olduğunu cephanelikte öğrendiğini, Koray Korkmaz'ın da burada geldiğini ve arıza dolayısıyla başka tanka geçtiğini anlatan Akbulut, orada personel olmayınca kendilerinin de Korkmaz'ın çağırması üzerine bu tanka geçtiklerini kaydetti.