Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, tanklara karşı koymaya çalışan Emin Güner'in şehit edilmesine ilişkin "kasten adam öldürmek" ile 7 vatandaşa karşı "öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrıca dava açılan ve bu davanın da sanıkları arasında bulundukları için dosyaları birleştirilen 16 kişinin savunmaları alındı.

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından, mahkeme davaya katılma talebinde bulunan vatandaşlardan kimlik tespitini yaptığı Nejmettin Utuş, Abdussamed Erdemir, Cihan Karakoç, Evren Karakoç, Mustafa Şaban, Soner Murat Mirza ve Süleyman Canoğlu ile AK Parti'nin taleplerini kabul etti.

Mahkeme, ardından daha önce katılma talepleri kabul edilen şehit Emin Güner'in eşi İlknur Güner ile babası Yaşar Güner'e söz verdi. İlknur Güner, 15 Temmuz'da Ankara'da bulunmadığı için eşinin yaşadıklarına tanıklık etmediğini ancak sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.